Россиянина на велосипеде заподозрили в шпионаже в Германии

Business Insider заявил о возможной попытке шпионажа гражданина России в центре военной подготовки в Германии

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Business Insider, в четверг на территории военного центра бундесвера в Гарделегене, площадью 23 тыс. гектаров, военной полицией был остановлен гражданин России, передвигавшийся на велосипеде, передает РИА «Новости».

Указывается, что территория центра не огорожена, но оборудована шлагбаумами и предупреждающими знаками. Мужчина объяснил, что случайно попал на объект, просто проезжая мимо, после чего ему позволили покинуть зону. Бундесвер, как передает Business Insider, считает, что «в любом случае нельзя исключать» попытку шпионажа.

Издание охарактеризовало случай как «зловещий», подчеркивая значимость военного объекта. В центре, среди прочего, отрабатываются сценарии, связанные с «нападением России», пишет Business Insider. Однако конкретных доказательств возможной вины гражданина России не было приведено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в немецкой казарме на авиабазе ВВС Кельн-Ван произошло загрязнение водопроводной воды, которое привело к подозрениям в диверсии. В июне военные базы США в Германии перевели в состояние повышенной готовности.