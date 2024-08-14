Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.3 комментария
Неизвестные отравили воду на авиабазе в Германии
Контрразведка Германии начала расследование по факту отравления воды на авиабазе
В немецкой казарме на авиабазе ВВС Кельн-Ван зафиксировано загрязнение водопроводной воды, вызвавшее подозрения в диверсии, контрразведка начала расследование, пишут немецкие СМИ.
В настоящее время проводятся соответствующие расследования, военнослужащим рекомендовано воздержаться от использования зараженной воды, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, в связи с обнаруженными загрязнениями казарма была оцеплена, а к расследованию были привлечены служба контрразведки бундесвера и местная полиция.
На авиабазе Кельн-Ван дислоцируется крупный военный контингент, включающий около 4,3 тыс. солдат и 1,3 тыс. гражданских сотрудников. Кроме того, на территории базы расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии.