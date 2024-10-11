Израильская бомбардировка Джабалии убила более 22 человек

Израиль атаковал Джабалию в Газе: погибли как минимум 22 человека, ранены 30

Tекст: Денис Тельманов

Израильские силы нанесли удар по городу Джабалия в секторе Газа, в результате которого погибли минимум 22 человека. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на палестинское агентство WAFA, среди жертв атаки были женщины, дети и пожилые люди.

По данным агентства, из-за атаки получили ранения более 30 арабов, и более 10 человек остаются под завалами разрушенных зданий. Целью авианалета стали четыре жилых дома в густонаселенном районе Джабалии.

Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября, когда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля. Нападение сопровождалось убийствами мирных жителей и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа, направленную на уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение заложников. Боевые действия продолжаются.

Ранее израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL. Инцидент произошел в поселении Рас-эн-Накура на юге Ливана.

