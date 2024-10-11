«Ветераны России» предложили Стивену Сигалу помощь для участия в СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Председатель движения Ильдар Резяпов выразил благодарность Сигалу за его поддержку России в сложный период, подчеркнув, что его готовность защищать страну является символом верности и патриотизма, передает РИА «Новости».

«Движение «Ветераны России» готово оказать информационную и организационную помощь для вступления в одно из добровольческих формирований Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в СВО», – обратился к актеру в своем письме Резяпов.

Напомним, в четверг Сигал выразил готовность сражаться на стороне России в случае необходимости в специальной военной операции на Украине. Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным, а в 2018 году его назначили специальным представителем МИД.