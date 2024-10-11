В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.10 комментариев
«Ветераны России» предложили Стивену Сигалу помощь для участия в СВО
Общероссийское движение «Ветераны России» предложило актеру Стивену Сигалу помощь в участии в СВО в составе добровольческого формирования Вооруженных сил РФ.
Председатель движения Ильдар Резяпов выразил благодарность Сигалу за его поддержку России в сложный период, подчеркнув, что его готовность защищать страну является символом верности и патриотизма, передает РИА «Новости».
«Движение «Ветераны России» готово оказать информационную и организационную помощь для вступления в одно из добровольческих формирований Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в СВО», – обратился к актеру в своем письме Резяпов.
Напомним, в четверг Сигал выразил готовность сражаться на стороне России в случае необходимости в специальной военной операции на Украине. Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным, а в 2018 году его назначили специальным представителем МИД.