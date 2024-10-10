Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.3 комментария
Сигал выразил готовность сражаться за Россию на Украине
Сигал заявил о готовности участвовать в спецоперации на стороне России
Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал выразил готовность сражаться на стороне России в случае необходимости в специальной военной операции на Украине, заявив о своей преданности президенту.
Сигал отметил, что на следующий день после начала СВО он направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил свою верность и готовность поддержать его. «Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», – заявил Сигал в документальном фильме «Во имя справедливости», размещенном на медиаплатформе «Смотрим.ру», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что готов даже умереть за своего президента, если это потребуется.
Ранее Стивен Сигал заявил, что многие американцы с симпатией относятся к российскому президенту Владимиру Путину несмотря на то, что Белый дом находится в состоянии активной прокси-войны с Россией.