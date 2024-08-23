На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Сигал рассказал о хорошем отношении американцев к Путину
Актер Стивен Сигал: Белый дом ведет прокси-войну с Россией, но в США хорошо относятся к Путину
Многие американцы с симпатией относятся к российскому президенту Владимиру Путину несмотря на то, что Белый дом находится в состоянии активной прокси-войны с Россией, заявил спецпредставитель МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал.
По его словам, многие американцы с симпатией относятся к российскому лидеру в то время как администрация действующего президента Джо Байдена и экс-президента США Барака Обамы нацелены на то, чтобы не допустить честного и открытого диалога с Москвой, передает ТАСС.
Сигал добавил, что американские политики также стараются организовать настоящую войну против России, называя это прокси-войной.
«Многие американцы хорошо относятся к России, Владимиру Путину и «хотят услышать правду», – заверил он.
В заключение Сигал заметил, что американцы в курсе, что поступающая в США информация об актуальных вопросах является ложью.
Напомним, Николай Патрушев, занимавший прежде пост секретаря Совбеза России, заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.