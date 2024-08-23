Актер Стивен Сигал: Белый дом ведет прокси-войну с Россией, но в США хорошо относятся к Путину

Tекст: Александра Юдина

По его словам, многие американцы с симпатией относятся к российскому лидеру в то время как администрация действующего президента Джо Байдена и экс-президента США Барака Обамы нацелены на то, чтобы не допустить честного и открытого диалога с Москвой, передает ТАСС.

Сигал добавил, что американские политики также стараются организовать настоящую войну против России, называя это прокси-войной.

«Многие американцы хорошо относятся к России, Владимиру Путину и «хотят услышать правду», – заверил он.

В заключение Сигал заметил, что американцы в курсе, что поступающая в США информация об актуальных вопросах является ложью.

Напомним, Николай Патрушев, занимавший прежде пост секретаря Совбеза России, заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

