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«Хезболла» за сутки провела более 20 атак на армию Израиля
«Хезболла» за сутки совершила 21 боевую операцию против армии Израиля
Ливанское движение «Хезболла» провело серию атак на израильскую армию, включая ракетные удары и использование беспилотников, на разных участках границы.
Ливанское движение «Хезболла» провело 21 боевую операцию против израильской армии на различных участках границы, сообщила пресс-служба движения, передает РИА «Новости». В числе атак была ракетная атака на военную базу Раам на юге Голанских высот.
«Хезболла» также сообщила о попытках израильских диверсионных групп пересечь границу, которые были пресечены. В районе Рас-Накур израильская группа подверглась атаке с использованием беспилотника.
Кроме того, в поселениях Амнун и городе Цфат израильские военные подверглись обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии. В районе ливанского пограничного поселения Блида произошло боестолкновение с израильской группой, которая пыталась пересечь границу. «Хезболла» сообщила о приведении в действие заранее установленного взрывного устройства против израильских военных.
Ранее бойцы «Хезболлы» отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, используя артиллерию и минометы. Вооруженные отряды «Хезболлы» объявили о гибели 35 израильских солдат и ранении около 200 в ходе боестолкновений на юге Ливана, где продолжаются сражения с элитными подразделениями израильской армии.
Израильские ВВС при этом сообщили, что уничтожили 50 членов «Хезболлы», включая шесть командиров, в Ливане.