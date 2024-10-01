Два подозреваемых в деле Тимура Иванова объявлены в розыск за хищенеи 3 млрд рублей

Фигуранты дела о растрате с экс-подчиненным Иванова объявлены в международный розыск

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранительные органы объявили в международный розыск двух фигурантов уголовного дела об особо крупной растрате, сообщает ТАСС.

Речь идет об Антоне Филатове, бывшем подчиненном экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который возглавлял несколько компаний подведомственных Минобороны России. По делу также арестовано имущество и ценные бумаги членов семьи обвиняемого.



В материалах дела упоминается, что необходимо провести оценочные, бухгалтерские и экономические судебные экспертизы.

Также предстоит допросить свидетелей из числа бывших сотрудников банка и представителей компаний, использовавшихся для хищения денежных средств банка, а также продолжить мероприятия по розыску и экстрадиции двух фигурантов дела.

Уголовное дело против Филатова было возбуждено в 2016 году по обвинению в хищении у банка «Интеркоммерц» свыше трех миллиардов рублей. Эти средства переводились на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

Ранее сообщалось, что бывший подчиненный экс-замминистра обороны Иванова задержан после командировки в Китай