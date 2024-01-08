Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.8 комментариев
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге и Запорожье
Взрывы произошли в ряде городов Украины, в частности в Харькове и Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщило издание «Зеркало недели».
Также взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье. На этих территориях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Украинский телеканал «Общественный» сообщает о взрывах в Хмельницком на западе страны, передает РИА «Новости».
В ночь на 8 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о нескольких взрывах возле частных домов в одном из районов города.