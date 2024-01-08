Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.5 комментариев
В Харькове прозвучало несколько взрывов
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Несколько взрывов произошло в Харькове возле частных домов в одном из районов города, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Прилетело рядом с частными жилыми домами в одном из районов города. Предварительно – без разрушений и пострадавших», – написал Терехов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте происшествия работают «все соответствующие службы.
По данным ТАСС, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Ранее сообщалось, что взрывы слышны в Одесской области.