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    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    25 комментариев
    29 января 2024, 12:45 • Новости дня

    Кабмин поддержал законопроект о поддержке вдов бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Правительство в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его супругу с работы.

    При этом авторов инициативы попросили учесть замечания и доработать документ, передает ТАСС.

    Сейчас к ветеранам боевых действий приравнены в том числе и участники специальной военной операции.

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали, либо имеют общих детей.

    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге со студентами – участниками спецоперации.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

    Коментарии (20)
    29 января 2024, 09:04 • Новости дня
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские бомабрдировщики-истребители Су-34 ударили по укрепрайону украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, экипажи истребителей ударили по командному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в ходе проведения спецоперации, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Также известно, что удар был нанесен неуправляемыми бомбами ФАБ-500 с встроенным модулем планирования и коррекции.


    Ранее расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении.

    До этого российские десантники уничтожили «Ланцетами» два танка ВСУ на правом берегу Днепра.

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    27 января 2024, 14:25 • Новости дня
    В Киеве предупредили о зреющем бунте против Зеленского

    Политолог Бортник: В Раде зреет бунт против Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентский кризис на Украине может привести к ограничению власти президента Владимира Зеленского и формированию коалиции главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.

    Эксперт считает, что после «изгнания» депутата Марьяны Безуглой, в глубинах парламента стал назревать бунт и формироваться большинство «за Залужного». По его словам, власть Зеленского основывалась на доминировании президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, но внутренние конфликты в парламенте приведут к формированию новой коалиции, передает РИА «Новости».

    Бортник уверен, что Зеленский потеряет поддержку парламента и превратится в «хромую утку», будет назначать министров только с согласия Рады.

    В начале января украинский депутат Вадим Ивченко заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Марьяну Безуглую с должности его замглавы. Позднее парламент зарегистрировал соответствующее постановление.

    Между тем, в США заявили, что раскол в правительстве Украины может привести к бунту украинской армии.

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    27 января 2024, 13:26 • Новости дня
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    «Московский комсомолец»: Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».

    В соцсетях опубликовали некролог, из которого следует, что Яремко был ликвидирован 25 января под Макеевкой, возглавлял отряд «Белые демоны» внутри националистического батальона «Карпатская сечь» (входит в запрещенный террористический батальон «Азов»), пишет «Московский комсомолец».

    Ранее на Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка.

    До этого российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

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    27 января 2024, 08:51 • Новости дня
    СМИ узнали новый план США по Украине

    WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

    СМИ узнали новый план США по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США разрабатывает план для ВСУ на 2024 год, в котором делает акцент на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики, сообщила The Washington Post.

    План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    27 января 2024, 14:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области, а средствами ПВО сбиты семь  снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотника, 456 ЗРК, 14805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17940 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска улучшили положение на Купянском направлении и отразили 43 атаки ВСУ.

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    27 января 2024, 11:57 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

    Украинский пленный заявил, что штурмовики ВСУ на передовой были брошены без огневой поддержки, провизии и воды, патроны закончились спустя четыре часа боя. По словам Гриненко, они «ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили», но помощь со стороны Украины не пришла, их спасли российские солдаты, которые взяли их в плен и не применяли к ним силу, передает ТАСС.

    Гриненко рассказал, что условия в российском плену нормальные: тепло, кормят, дают пить, относятся нормально.

    Пленный рассказал, что сдался российским военным несколько дней назад в Авдеевке. По его словам, за девять дней штурмовая рота, в которой он проходил службу, была наполовину уничтожена.

    Ранее пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

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    26 января 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76

    СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который был сбит ПВО ВСУ в Белгородской области.

    Следователи обнародовали в Telegram-канале видео посадки украинских военнопленных в Ил-76. На кадрах несколько грузовых автомобилей подъехали к самолету, куда зашли пленные солдаты ВСУ.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

    Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    26 января 2024, 16:32 • Новости дня
    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

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    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    27 января 2024, 12:59 • Новости дня
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев при поддержке Запада пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице в сети «ВКонтакте» напомнил, что в субботу исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Он подчеркнул, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге советского народа, который является источником мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.

    Политик предупредил, что киевский режим пытается бросить вызов всему цивилизованному миру.

    «Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», – призвал Медведев.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость помнить о подвиге народа и передавать будущим поколениям, особенно сейчас, когда спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову.

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    27 января 2024, 21:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, взрывы также прозвучали в Полтаве и в двух районах Полтавской области.

    «Харьков слышит взрывы», – написал Терехов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что взрывы раздаются в Кременчугском и Полтавском районах Полтавской области, а также в областном центре.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.

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    26 января 2024, 21:42 • Новости дня
    МИД: Россия готова откликнуться на любые конструктивные инициативы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова откликнуться на жизнеспособные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, однако с учетом новых политико-правовых реалий, следует из ответов МИД на вопросы СМИ к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

    В министерстве заявили, что Россия готова рассматривать любые конструктивные инициативы по урегулированию на Украине, но делать это с учетом новых политико-правовых реалий. Тот же принцип применяется и при обсуждении других мировых и региональных проблем, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил: Москва сомневается, что украинские власти будут готовы пойти на какое-либо урегулирование.

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    27 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки на Купянском направлении военнослужащие Западной группировки войск отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.

    Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

    На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

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    28 января 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России улучшили положение на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

    ВС России улучшили положение на Купянском направлении
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки улучшили положение на Купянском направлении и отразили шесть атак ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении российская армия отразила шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского ЛНР и Терны ДНР. Отмечается, что Украина в данном направлении потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Как указали в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР. В сообщении говорится, что потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

    В пресс-службе уточнили, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумы, Кирово и Георгиевки ДНР. В Минобороны подчеркнули, что Киев потерял на данном направлении до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

    В ведомстве отметили, что на Южно-Донецком направлении Украина потеряла до 80 своих военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», а на Запорожском направлении потери составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении Россия поразила 35 бригаду морской пехоты и 121 бригаду теробороны в районах Золотой Балки и Львово Херсонской области, а также уничтожила до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

    В сообщении говорится, что ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также 118 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах.

    В ведомстве заявили, что средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожены 28 украинских беспилотников в районах Водяного, Белогоровки, Марьинки, Ямполовки, Спорного, Песков ДНР, Приволья, Новознаменки, Шипиловки ЛНР, Новой Маячки Херсонской области, Ольшаны и Горобьевки Харьковской области,

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.

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    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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