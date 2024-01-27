На Украине футбольный клуб ветеранов с ампутациями не пустили за границу

Tекст: Валерия Городецкая

По данным украинской госпогранслужбы, у большинства членов команды, являющихся действующими военнослужащими, отсутствовали необходимые для пересечения границы документы, передает РИА «Новости». В связи с этим команде было запрещено выехать за границу.

В ведомстве добавили, что пограничники принимают все возможные меры, чтобы помочь команде в пересечении границы.

По данным из открытых источников, 80% игроков «Покрова АМП» – военные. Это первая на Украине футбольная команда лиц с ампутациями и первая в мире, которая тренируется на снегу.