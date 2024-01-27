Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
На Украине футбольный клуб ветеранов с ампутациями не пустили за границу
Украинскому футбольному клубу ветеранов с ампутациями «Покрова АМП» не разрешили выехать из страны, сообщила госпогранслужба Украины.
По данным украинской госпогранслужбы, у большинства членов команды, являющихся действующими военнослужащими, отсутствовали необходимые для пересечения границы документы, передает РИА «Новости». В связи с этим команде было запрещено выехать за границу.
В ведомстве добавили, что пограничники принимают все возможные меры, чтобы помочь команде в пересечении границы.
По данным из открытых источников, 80% игроков «Покрова АМП» – военные. Это первая на Украине футбольная команда лиц с ампутациями и первая в мире, которая тренируется на снегу.