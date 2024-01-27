  • Новость часаВласти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. незаконных мигрантов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара
    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76
    Писателя Акунина объявили в розыск
    Оклахома готова послать гвардию на помощь Техасу
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО
    Володин предупредил об опасности новой мировой войны
    Украина подтвердила план по обмену погибших в сбитом Ил-76 пленных
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    36 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    40 комментариев
    27 января 2024, 10:53 • Новости дня

    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа

    Премьер Словакии Фицо: Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит российского газа в Европу

    Tекст: Вера Басилая

    Украина совершит огромную ошибку, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией «Газпром», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью ТАСР.

    Фицо отметил, что транзит российского газа в Европу через Украину, касается не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают продление соглашения, передает ТАСС.

    По мнению премьера Словакии, есть возможность продолжения транзита российского газа после 2024 года, и было бы хорошо, если найдется решение без прямого участия  украинских фирм. Фицо считает, что словацкие компании могли бы заключить прямые соглашения с Газпромом, но все зависит от воли украинцев гарантировать транзит газа.

    Фицо добавил, что понимает политические соображения Украины, но в Киеве, по его мнению, знают, что транзит российского газа через ее территорию приносит ей какие-то средства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как газ пойдет через Украину без контракта.

    26 января 2024, 17:21 • Новости дня
    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76

    СК подтвердил, что в Ил-76 стреляли из села Липцы в Харьковской области

    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76 на территории Белгородской области, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области, сообщил Следственный комитет России.

    Радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства и следствие установили, что ЗРК, из которого попали в Ил-76, был в Липцах на Украине, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также к делу приобщены документы погибших в катастрофе бойцов ВСУ, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН России.

    Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.

    Отмечается, что на отдельных частях погибших имеются «характерные татуировки», такие символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, включая запрещенный в России и признанный террористическим нацбат «Азов».

    Кремль заявлял, что Киев совершил чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.

    Коментарии (29)
    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге со студентами – участниками спецоперации.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

    Коментарии (18)
    26 января 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76

    СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который был сбит ПВО ВСУ в Белгородской области.

    Следователи обнародовали в Telegram-канале видео посадки украинских военнопленных в Ил-76. На кадрах несколько грузовых автомобилей подъехали к самолету, куда зашли пленные солдаты ВСУ.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

    Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

    Коментарии (13)
    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Коментарии (24)
    26 января 2024, 16:32 • Новости дня
    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

    Коментарии (24)
    26 января 2024, 15:14 • Новости дня
    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    WSJ узнала о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Францию с Украины тайно вывезли более десятка православных икон, некоторые из которых датируются VI веком, пять из них выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По сообщению издания, экспонаты вывезли «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Ханенко в мае 2023 года. Газета отмечает, что после начала СВО сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тыс. реликвий и, по мнению издания, «поступили мудро, сделав это», поскольку с тех пор фасад и крыша здания были повреждены, пишет РБК.

    Иконы из музея отправили во Францию через Польшу под военной охраной и в специальных контейнерах с климат-контролем. Как рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран, никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся. По его словам, немногие знали о готовящейся в Лувре выставке. Она стартовала прошлым летом и должна завершиться в конце января.

    Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР во взаимодействии с УФСБ по ЮВО в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР обнаружили более ста православных икон, которые военнослужащие ВС Украины планировали вывезти на территорию, подконтрольную Киеву.

    Коментарии (12)
    26 января 2024, 15:43 • Новости дня
    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду

    The American Conservative: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу от отчаяния

    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям в Белгороде от отчаяния, пишет The American Conservative.

    Издание подчеркивает, что Киеву необходимо эскалировать конфликт, чтобы продолжать получать помощь от Запада, передает РИА «Новости».

    «Сейчас это особенно актуально, так как положение Зеленского у власти становится все более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это», – отмечено в статье.

    Также издание отмечает, что перспективы поддержки Украины гораздо менее очевидны, ввиду меняющихся геополитических потрясений в других частях мира.

    Кроме того, автор статьи призвал Запад повлиять на Зеленского, чтобы подобные удары по российским городам не привели к прямому столкновению России и НАТО.

    Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО.

    Коментарии (6)
    26 января 2024, 21:42 • Новости дня
    МИД: Россия готова откликнуться на любые конструктивные инициативы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова откликнуться на жизнеспособные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, однако с учетом новых политико-правовых реалий, следует из ответов МИД на вопросы СМИ к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

    В министерстве заявили, что Россия готова рассматривать любые конструктивные инициативы по урегулированию на Украине, но делать это с учетом новых политико-правовых реалий. Тот же принцип применяется и при обсуждении других мировых и региональных проблем, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил: Москва сомневается, что украинские власти будут готовы пойти на какое-либо урегулирование.

    Коментарии (52)
    26 января 2024, 14:16 • Новости дня
    Политолог объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия

    Политолог Шеслер: Депутаты Рады лишились возможности легкого заработка

    Политолог объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Раньше депутаты Верховной рады Украины могли зарабатывать деньги за принятие проолигархических законов. Сейчас таких возможностей нет, а голосовать приходится за непопулярные инициативы. Поэтому парламентарии хотят сдать мандаты и избежать ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о желании ряда депутатов Рады сложить полномочия.

    «На Украине Раду всегда воспринимали как способ улучшения собственного благосостояния. Соответственно, в депутаты попадали люди, которые толком и не участвовали в политической и общественной жизни страны, но хотели заработать денег. Заинтересованные лица платили им за продвижение проолигархических законов», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В текущих условиях таких возможностей для заработка уже нет. В то же время сейчас приближается время для голосования по крайне непопулярным у населения страны инициативам, например, закону о мобилизации. Также МВФ требует от страны изменений в системе налогообложения, против которых выступает малый бизнес. Соответственно, парламентарии хотят уйти от ответственности и предпочитают сложить полномочия», – отмечает она.

    «Выход депутатов от «Слуги народа» из Рады может грозить усилением позиций партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Сейчас они в меньшинстве, но массовое сложение мандатов способно изменить ситуацию. Тогда в парламенте чаще будут упрекать Зеленского в его провалах. Кроме того, лидеры оппозиции не против занять место главы Украины, если Запад позволит», – отмечает она.

    «Арахамия обнародовал информацию о количестве желающих сложить с себя полномочия в качестве предупреждения. Сейчас он назвал лишь число, но в следующий раз скажет фамилии. Уверена, что эти парламентарии сразу же будут объявлены предателями и «агентами Путина», которые бросили свою страну в тяжелое время. Также на них могут переложить ответственность за провалы Зеленского», – резюмировала Шеслер.

    Ранее украинские СМИ сообщили о приближающемся парламентском кризисе на Украине. Причиной стало желание многих депутатов сложить мандаты. Так, 17 парламентариев только во фракции «Слуга народа» написали подобные заявления. Такие данные приводит глава партии Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.

    Он отметил, что депутатов решили не отпускать, чтобы «сохранить легитимность парламента». Сейчас их в Раде 401 вместо 450. Как уточнил Арахамия, еще один законодатель будет «отпущен» по медицинским обстоятельствам. Кроме того, глава фракции «Слуга народа» отметил, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата.

    «В Раде пока остается 400 человек», – указал он, добавив, что принимать какие-либо решения в парламенте теперь будет сложнее, ведь для одобрения инициатив необходимо минимум 226 голосов. Арахамия утверждает, что сейчас в Верховной раде нет «единства», и ситуация хуже, чем была до начала конфликта.

    В то же время глава фракции «Слуга народа» предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку. По его мнению, это «может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение». При этом подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, может быть лишь частичной, считает Арахамия. «Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (Верховной рады) в учебке. Это будет парт-тайм», – пояснил он. Ранее украинские издания также сообщали, что депутатов Рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт.

    Коментарии (0)
    26 января 2024, 16:16 • Новости дня
    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу

    Политолог Рар: США не могут допустить появления новых несогласных с поддержкой Украины

    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу
    @ freepik.com

    Tекст: Евгений Поздняков

    Венгрия является одним из немногих европейских государств, занимающих альтернативную позицию по финансированию Украины. США хотят добиться единства Евросоюза по данному вопросу, поэтому и пытаются сдерживать Будапешт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию.

    «США обладают мощнейшими рычагами воздействия на своих европейских союзников. В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях, в частности, об отключении дружественных финансовых организаций из американской банковской системы. Штаты фактически контролируют экономическую машину ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «До сих пор Вашингтон благосклонно относился к деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Если раньше Венгрия участвовала в антироссийских санкциях, то в последнее время венгры стали даже блокировать отдельные пакеты рестрикций. Эта страна также достаточно критически смотрит на вопросы поддержки Украины. Против этого США и ополчились», – отмечает эксперт.

    «В самих Штатах помощь ВСУ блокируется Конгрессом. С точки зрения администрации Байдена, именно европейцы должны перенять финансовую ответственность за Украину. Белому дому очень не нравится тот факт, что Венгрия решила оппонировать данному развитию событий. Однако, несмотря на критику сложившейся ситуации, в конечном итоге Будапешт всегда соглашается с мнением Брюсселя», – подчеркивает собеседник.

    «Правительство Орбана попросту подкупают, постепенно переводя им ранее замороженные ЕС деньги. Тем не менее в США реально опасаются, если Венгрия и дальше будет успешно блокировать пакеты помощи Украине, то в Евросоюзе могут появиться и другие государства, способные выражать альтернативный взгляд на проблему. Такого раскола Белому дому допустить нельзя», – резюмирует Рар.

    Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. По его словам, Штаты рассматривают эту европейскую страну в качестве союзника, однако для Белого дома удивителен тот факт, что местное правительство отказывается учитывать интересы нацбезопасности Америки.

    Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США. По его мнению, Виктору Орбану также не следуют симпатизировать призывам отставки Джо Байдена.

    Интересно, что параллельно с этими событиями в Словакии прошли антиправительственные протесты. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны.

    На одной из демонстрацию пришел и глава партии  Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр государства Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

    В декабре появились сообщения о том, что политические союзники главы правительства Венгрии намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США по вопросу прекращения американской помощи Украине.

    Коментарии (4)
    27 января 2024, 08:51 • Новости дня
    СМИ узнали новый план США по Украине

    WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    США разрабатывает план для ВСУ на 2024 год, в котором делает акцент на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики, сообщила The Washington Post.

    План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

    Коментарии (0)
    26 января 2024, 12:25 • Новости дня
    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Актера сериала «Слово пацана» Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Никита Кологривый, сыгравший в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    На сайте указано, что Кологривого внесли базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку России, передает ТАСС.

    Также актера, снимавшегося в сериале «Черная весна» на территории Крыма, обвинили в «сознательном нарушении границ Украины».

    На портале указаны персональные данные актера и его бывшей жены, актрисы Александрины Питиримовой.

    Коментарии (6)
    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

    Коментарии (40)
    26 января 2024, 12:05 • Новости дня
    Киев решил отменить платы внутренним переселенцам по требованию Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Украины с марта планируют отменить выплаты на проживание ряду категорий лиц, внутренне перемещенных, в связи с требованиями западных партнеров, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

    По ее словам, в стране уменьшается доходная часть бюджета, что напрямую связано с решениями их партнеров, так как они постоянно требуют верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации, передает ТАСС со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

    «По международным стандартам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться», – отметила Верещук.

    Также украинский министр напомнила, что в прошлом году на выплаты внутренне перемещенным лицам из бюджета было направлено 73 млрд гривен (1,9 млрд долларов).

    В этом году власти собираются уменьшить эту сумму до 57 млрд гривен (1,5 млрд долларов).

    Уточняется, что на Украине находится около 4,9 млн человек, которые считаются внутренними переселенцами – 2,5 млн из них ежемесячно получают выплаты.

    Ранее сообщалось, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае отсутствия денег от Запада.

    Коментарии (3)
    26 января 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин: Итоги расследования по Ил-76 должны знать жители Украины

    Путин: Итоги расследования по Ил-76 будут опубликованы, их должны знать жители Украины

    Путин: Итоги расследования по Ил-76 должны знать жители Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 надо опубликовать по максимуму, чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.

    «Там черные ящики есть, все сейчас будет собрано, показано. Попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло», – цитирует президента РИА «Новости».

    Следственный комитет России указывал, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области на Украине.

    Коментарии (5)
    Главное
    СМИ узнали новый план США по Украине
    В Польше повысился уровень преступности из-за пьяных украинцев на дорогах
    Участников группы «Би-2» решили депортировать из Таиланда
    Концерт Галкина сорвался на Бали
    Стали известны подробности казни американца чистым азотом
    Власти ОАЭ не дадут Моргшенштерну вернуться в Дубай после интервью Собчак
    Названа настоящая причина смерти лидера Nirvana Курта Кобейна

    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными. Подробности

    Перейти в раздел

    Ким Чен Ын сделал Северную Корею опаснее

    Чиновники и дипломаты США прогнозируют возможное начало боевых действий между Северной и Южной Кореей в течение ближайших месяцев. Лидер КНДР Ким Чен Ын действительно совершил почти немыслимое и дал американцам понять, что они играют с огнем и что новая война за Корейский полуостров – это не просто угрозы. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............