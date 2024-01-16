На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
США решили эвакуировать крупную базу в Сирии из-за атак иракских групп
Tasnim: США решили эвакуировать крупную базу в Сирии из-за атак иракских групп
Американскую базу «Хемо» на сирийской территории якобы решили эвакуировать после нападений на нее сил «иракского сопротивления», сообщили источники иранского агентства Tasnim.
Базу «Хемо» рядом с аэропортом города Камышлы решили эвакуировать из-за нападений иракских групп исламского сопротивления, сказали собеседники Tasnim, передает РИА «Новости».
Эта база считается одной из важнейших американских баз в Сирии, в ней числятся не менее 350 человек. На ней американцы якобы обучают представителей «Сирийских демократических сил» (СДС).