США понадеялись на «ответственное» применение ВСУ снарядов с обедненным ураном

США выразили уверенность в «ответственном» применении ВСУ снарядов с обедненным ураном

Tекст: Кристина Цыцура

По ее словам, если эти снаряды будут включены в пакет помощи, то «украинцы будут применять их ответственно», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Она добавила, что эти снаряды в стандартном порядке применяются на танках, которые используют не только в США.

Ранее издание Politico, ссылаясь на американского чиновника, писало, что Белый дом готовится объявить о включении в новый пакет помощи Киеву снарядов с обедненным ураном.