Гонщик Булычев: За голову российского депутата на Украине назначили награду

Гонщик Булычев рассказал об «охоте» за российскими депутатами на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Автогонщик рассказал РИА «Новости», что периодически ездит в зону спецоперации, доставляя военнослужащим необходимую экипировку и посылки от родственников. «Одна беда, которая пришла к нам с Запада, объединила всех. И неважно, кто ты – инженер, блогер, губернатор или депутат Госдумы», – отметил он, рассказав о случае, когда все они сидели в автомобиле, наехавшем на украинскую мину «Лепесток». В результате у машины было разорвано колесо.

«Историй много. Это депутат от Магадана. Антон Александрович Басанский, моего же возраста, молодой парень», – сказал Булычев, отметив, что за российскими депутатами на Украине охотятся, поскольку украинская сторона назначила за них награду в 100 тыс. долларов. При этом Басанский, по словам Булычева, отправился в свою 38-ю командировку в зону СВО.

«Буквально через неделю ездит. Я говорю: «Антон, ты чего?» А он: «Я уже все, по-другому никак», – добавил Булычев, который является членом Русского географического общества и профессиональным путешественником, специализирующимся на исследовании Арктики.

В июле Булычев в четвертый раз принял участие в ралли «Шелковый путь», в этот раз в качестве пилота «КамАЗ-мастер» в категории «Гранд тур».

В начале года сообщалось, что парламентарии от фракции «Единая Россия» в Госдуме решили продлить контракты и остаться в зоне спецоперации. В апреле депутат Госдумы Олег Голиков, который в качестве добровольца принимает участие в специальной военной операции России на Украине, был награжден орденом Мужества.