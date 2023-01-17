Турчак: Депутаты Госдумы решили продлить контракты на участие в СВО

Парламентарии от фракции «Единая Россия» в Госдуме решили продлить контракты и остаться в зоне спецоперации, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Вместе с депутатом Госдумы Сергеем Соколом решение о продолжении службы приняли Олег Голиков и Евгений Первышов, говорится в Telegram-канале ЕР со ссылкой на сообщение Турчака.

Между тем секретарь херсонского отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич и депутат Госдумы заявил, что участники партийной гуманитарной миссии передали российским бойцам в зоне СВО проведения спецоперации, технические средства, одежду и обувь.

«Гуманитарная миссия «Единой России» и региональное отделение партии выступает своеобразным связующим звеном между теми, кто хочет поддержать военнослужащих и бойцами, которые с благодарностью принимают помощь. В этот раз необходимые участникам СВО вещи получили от краснознаменского городского отделения «Боевого братства», – сказал Кастюкевич.

Груз передали военнослужащим, добровольцам и мобилизованным. В числе переданного – комплекты одежды на флисе и резиновые сапоги, генераторы и бензопилы, фонари, тепловизионные прицелы, медикаменты и продукты питания.

Бойцы выразили благодарность всем, кто помог, и отметили, что все переданное очень нужно. «Враг будет разбит, Победа за нами», – заверили они.

Участники гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области периодически передают различную помощь и вещи на передовую в дополнение к государственному обеспечению.