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    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    19 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев
    17 сентября 2023, 17:02

    Салливан провел переговоры с Ван И

    Reuters: Салливан провел переговоры с Ван И

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Мальте состоялись переговоры помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И, сообщил Reuters.

    Переговоры прошли на выходных, утверждает Reuters, передает ТАСС.

    Напомним, на понедельник запланированы переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И.

    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (33)
    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (61)
    15 сентября 2023, 14:22
    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины

    Минченко: Путин словами про барыню намекнул Украине и США, что Россия добьется своих целей

    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин, говоря о том, что рано или поздно участникам конфликта придется танцевать барыню или казачка, показал готовность России добиваться поставленных целей в спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «На мой взгляд, упоминание танцев барыня и казачок – это намек Владимира Путина на то, что Россия добьется поставленных целей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

    «Это не звучало как призыв к мирным переговорам. Совсем наоборот – речь идет о том, что все будет складываться только так, как считает необходимым Москва. Ну а что касается гопака, это лишнее напоминание украинцам о том, что им не стоит забывать собственную культуру», – полагает собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова о том, что Россия и Украина «станцуют свое танго». «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее», – сказал глава государства.

    «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну, или в лучшем случае казачка», – отметил президент.

    Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. «Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил российский лидер.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Позже Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Политологи Евгений Минченко и Марат Баширов предположили, при каких условиях власти Украины пойдут на мирные переговоры.

    Коментарии (12)
    15 сентября 2023, 16:42
    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

    Глава МИД ФРГ Бербок назвала лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине станет сигналом к действию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News.

    Бербок считает, что Украина должна победить в этой войне. По ее словам, если конфликт закончится победой России, то это стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си», передает РИА «Новости».

    Глава МИД ФРГ, упомянув председателя КНР, видимо, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

    Ранее в июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв «изменить подход» к КНР и определить новые параметры сотрудничества.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Коментарии (29)
    15 сентября 2023, 03:56
    Россия потребовала от ООН задействовать процедуру арбитража против США

    Заместитель постпреда России при ООН Заболоцкая потребовала от Гутерриша задействовать процедуру арбитража против США

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерриш обязан задействовать арбитражную процедуру в связи с невыполнением США их обязательств в рамках соглашения о стране пребывания ООН, заявила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

    На заседании комитета по сношениям с принимающей стороной Заболоцкая указала, что процедура «прямо предусмотрена разделом 21 Соглашения, а мандат на ее запуск по упомянутому разделу давно выдан Генассамблеей», передает ТАСС.

    Заболоцкая сообщила, что Гутерришу «направлено 16 писем по вопросу о невыполнении страной пребывания своих обязательств», включая совместные заявления стран. По ее словам, происходит «дискриминация в отношении представителей и представительств определенной группы государств».

    Кроме того, Заболоцкая подчеркнула, что спецслужбы США продолжают попытки вербовки сотрудников постпредства России при ООН, оказывая на них психологическое давление.

    «Я предлагаю членам комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация?» – заявила она.

    Напомним, США развязали против России «визовую войну». При этом Вашингтон не только создает трудности для работы российских диппредставительств, но и пользуется тем, что на территории США находится штаб-квартира ООН, усложняя России взаимодействие с организацией.

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    14 сентября 2023, 18:23
    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются изменения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США считают, что еще рано судить о том, изменила ли Армения свои отношения с Россией, но Вашингтон добивается этого, заявила и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

    Ким подчеркнула, что Вашингтон должен «превратить отношения именно в то, какими бы мы их хотели видеть», чтобы речь шла о партнерстве США и Армении, а не Армении с Россией, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Армении начались совместные военные учения с США.

    Ранее в ходе интервью изданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже если появятся опасения по поводу конфликта с Азербайджаном. Также премьер заявил, что российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (25)
    16 сентября 2023, 04:59
    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине

    Экс-президент США Трамп положительно оценил слова лидера России Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка его намерения урегулировать украинский кризис российским лидером Владимиром Путиным.

    Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что ему нравится, что Путин сказал это, потому что это означает, что он говорит правильные вещи. Республиканец в очередной раз заявил, что смог бы добиться урегулирования украинского кризиса в течение 24 часов, но не пояснил, каким образом, передает ТАСС.

    «Если я скажу, что именно [для этого нужно], я растеряю все козыри», – отметил Трамп, считающийся основным претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии США на предстоящих в ноябре 2024 года выборах. Как утверждает Трамп, при его посредничестве удалось бы провести переговоры, которые якобы могли бы привести к заключению «справедливой сделки».

    Напомним, во вторник Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать. При этом российский лидер напомнил, что Трамп сам ввел санкции против России.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 00:59
    Байден собрался встретиться с главами пяти стран Центральной Азии

    Помощник президента США Салливан: Байден встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Помощник американского президента сообщил, что 19 сентября президент США Джо Байден проведет переговоры с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на полях мероприятий недели высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    По словам Салливана, это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1, который позволит лидерам стран обсудить ряд вопросов: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона.

    По версии представителя американской администрации, этот саммит якобы не направлен против какой бы то ни было страны и посвящен «позитивной повестке дня», по которой США намерены работать с государствами Центральной Азии.

    Салливан также проинформировал, что лидеры США и пяти центральноазиатских республик по итогам предстоящей совместной встречи в Нью-Йорке примут совместное заявление, в котором, как ожидается, будут излагаться конкретные шаги в ключевых сферах дальнейшего взаимодействия. Помощник Байдена также пообещал от США «некоторые ресурсы».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США и ЕС подталкивают страны Центральной Азии к санкциям против России и разбирала риски внешней политики стран НАТО в регионе.

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    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 21:12
    Экс-советник Рейгана призвал назвать имена украинцев за границей и отправить их на фронт

    Бывший советник Рейгана Люттвак призвал вернуть на Украину сбежавших за границу мужчин и отправить их на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Политический консультант Госдепартамента и Пентагона, бывший советник президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы уехавших украинцев и отправить их на фронт.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Люттвак написал, что не против отправлять миллиарды долларов Украине, но против того, чтобы украинцы призывного возраста оставались за границей со своими паспортами. Он призвал обнародовать имена «уклонистов» в их родных городах и последний адрес.

    Между тем, блогеры бурно отреагировали на «кровожадные призывы» советника Рейгана депортировать украинских мигрантов обратно на Родину.

    Некоторые пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) предложили военному теоретику самому идти на фронт.

    Были и такие, кто  язвительно спросил: будут ли предлагаемые Люттваком меры по порицанию уклонистов распространяться на жителей Украины, репатриировавшихся в Израиль?

    Реакция украинских пользователей оказалась еще менее содержательной и сдержанной на эмоции.

    «Люди удивляются людоедству почтенного дедушки-историка Эдварда Люттвака, предлагающего не только высылать на фронт сбежавших в Европу украинских мужчин, но и развешивать по городам и селам дацзыбао со списками уклонистов. Стоит напомнить, что почтенный дедушка-историк немножко консультант Госдепа и Минобороны США, а еще бывший советник президента Рейгана. Руки-то помнят», – пишет Telegram-канале «Стекломой».

    Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    До этого власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 05:59
    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине

    Newsweek: Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине
    @ Общественное достояние

    Tекст: Антон Никитин

    Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, выразил мнение профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для американского журнала Newsweek.

    По мнению автора публикации, администрация президента США Джо Байдена и союзники по НАТО взяли опасный и дестабилизирующий курс на Украине, отбросив всяческую осторожность, передает РИА «Новости».

    Политолог отмечает в своей статье, что Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО «Пэтриот» (Patriot) до танков «Абрамс» (Abrams), кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Профессор считает, что последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS.

    Политолог также считает, что индикатором нового радикального подхода властей США стали нападки на предпринимателя Илона Маска, который отказался включать терминалы Starlink по требованию руководства Украины для ударов по Крыму. В ответ на это решение сторонники войны в США назвали бизнесмена «предателем». Либеральный политический комментатор Рейчел Мэддоу, в свою очередь, заявила, что Маск таким образом хочет помешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «одержать победу» в конфликте.

    По мнению профессора бостонского Северо-Восточного университета, на Западе появилась новая мантра, которая, кажется, звучит так: «мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой».

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 03:18
    Байден заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию, и охрип

    Байден вспомнил женевскую встречу с Путиным и заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию в экономике США, президент страны Джо Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июле 2021 года, на которой якобы заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию.

    Байден сказал, что обсуждали стратегическую стабильность. По словам президента США, Путин заявил, что с «неохотой» затрагивает эту тему, так как США ждут от Москвы привлечения Китая к переговорам. «Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», – приводит слова американского президента РИА «Новости».

    К концу выступления Байден вернулся к привычным утверждениям, что США – страна возможностей. В ходе выступления он совсем потерял голос и завершал речь уже через хрип. В конце он в очередной раз растерялся, прежде чем понять, в какую сторону уходить со сцены.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рост геополитического соперничества США с Россией и Китаем является завершением миропорядка, установленного после холодной войны.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 13:16
    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США передают Украине все более опасные виды оружия

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что США передают Украине все более опасные виды оружия

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США передают Украине все более опасные виды оружия
    @ Staff Sgt. Nicholas Perez/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом принимает решения о передаче Украине все более опасных видов оружия, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    По его словам, Белый принял решение дать кассетные боеприпасы, так как в США «закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды», а теперь Вашингтон готов дать Украине снаряды с обедненным ураном, передает РИА «Новости».

    «А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» – задается вопросом Макговерн.

    Крое того, экс-аналитик ЦРУ отметил, что американцы в любом случае согласятся с решениями Вашингтона, так как западные СМИ постоянно лгут им о реальном положении дел в зоне СВО на Украине.

    «Нам предоставляют недостоверную информацию», – подчеркнул эксперт.

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2023, 21:28
    США пообещали ответить на выдворение своих дипломатов из России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США назвала безосновательным выдворение из России первого и второго секретарей своего посольства в Москве, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    США оперативно отреагируют на высылку своих дипломатов, передает ТАСС. По словам Миллера, Россия предпочла «конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия».

    Отвечать, когда Вашингтон предпримет данные шаги, представитель Госдепартамента не стал, но отметил, что в прошлый раз США «действовали оперативно в ответ на такие действия».

    Напомним, в четверг МИД России объявил двух американских дипломатов персонами нон грата.

    Коментарии (3)
    15 сентября 2023, 11:15
    WSJ: Россия расширяет военное присутствие в Средиземноморье за счет Ливии

    Wall Street Journal обвинила Россию в стремлении расширить военное присутствие в Средиземноморье за счет Ливии

    Tекст: Александра Юдина

    Россия стремится получить доступ для своих военных кораблей в порты в Ливии из-за соперничества с Соединенными Штатами за влияние в Средиземноморье, пишет The Wall Street Journal.

    Издание подчеркивает, что российская сторона запросила разрешение на доступ к портам Бенгази или Тобрук, чтобы заправлять, ремонтировать военно-морские корабли и пополнять запасы, передает «Коммерсант».

    Газета уточняет, что в этих двух портах якобы уже есть необходимая инфраструктура, однако в США пока не понимают, захочет ли Москва развивать эти порты, размещать там персонал, складировать боеприпасы или хранить другие грузы.

    Кроме того, WSJ отмечает, что Ливию вскоре посетит совместная дипломатическая и военная миссия США, которая будет добиваться от Халифы Хафтара изгнания бойцов ЧВК «Вагнер». При этом известно, что США надеются таким образом создать буферную зону на фоне беспорядков в Сахеле.

    В статье газеты указано, что переговоры России с лидером ливийского ополчения о доступе к портам говорят о стремлении Москвы усилить влияние в Африке и «переиграть» США.

    Второй причиной такого шага является, по мнению издания, стремление российских военных взять под контроль базирующиеся в Африке военные подразделения ЧВК «Вагнер».

    Напомним, в ливийском обществе Красного Полумесяца сообщили, что количество погибших из-за наводнений и ливней в Ливии превысило 11 тыс. человек. В связи с происшествием Россия приняла решение направить несколько самолетов в пострадавшие от наводнения районы северо-востока Ливии.

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    В чем причины огромных потерь ВСУ

    Из каждой сотни мобилизованных в ВСУ в прошлом году в строю осталось 10-20 человек. Такие данные привел полтавский военком. Кроме того, сорваны планы мобилизации, поэтому украинские части остаются без пополнений. К таким результатам привела попытка контрнаступления и «мясные атаки» ВСУ без поддержки бронетехники. В экспертной среде уверены: данные о потерях Украины не являются вбросом и будут учтены российскими военными при освобождении новых территорий. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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