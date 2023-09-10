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Российская журналистка рассказала об успехе России на саммите G20 в Нью-Дели
Журналистка Надольская: В пресс-службе президента Франции атакуют российские СМИ из зависти успеху России на саммите G20
Сотрудники пресс-службы президента Франции Эммануэля Макрона завидуют успеху России на саммите G20 в Нью-Дели и поэтому атакует российские СМИ, заявила российская журналистка Екатерина Надольская.
Журналистка выразила мнение, что сотрудница из пресс-службы Макрона просто позавидовала тому, какой успех у России на G20 и решила всю свою злость вылить на представителя российского СМИ, которым оказалась Надольская, передает РИА «Новости».
Россиянка добавила, что, несмотря на унижение со стороны пресс-службы Макрона, присутствующие при инциденте журналисты из разных стран поддержали ее.
«Они, видя, что происходит, стали извиняться и просить меня не переживать. Это журналисты Индии, Китая, Африки, даже были европейцы. Сейчас они все подходят ко мне фотографироваться, выражают слова поддержки России», – рассказала Надольская, процитировав Махатму Ганди: «Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с противником, побеждайте его любовью».
«Сотрудница Макрона мне хоть и не противник, но на ее ядовитую выходку лучше ответить мудро – пожалеть», – пояснила Надольская, добавив, что благодарит официального представителя МИД России Марию Захарову и ведомство за оказанную ей поддержку.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила команду президента Франции Эммануэля Макрона в расовой дискриминации российских СМИ.