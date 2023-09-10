Захарова обвинила команду Макрона в расовой дискриминации российских СМИ

Захарова: Недопуск журналиста Надольской на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели является примером расовой дискриминации

Tекст: Антон Никитин

Дипломат заявила в своем Telegram-канале, что в воскресенье главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита Группы двадцати в Нью-Дели. «Более того, французы попытались разбить ее телефон», – подчеркнула Захарова. Как отметила дипломат, причина такой дискриминации – и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы – в том, что журналист представляет именно российское СМИ.

Официальный представитель МИД предположила, что западные медиа снова не заметят очередную расистскую выходку команды Макрона в отношении российских СМИ, а потом будут удивляться ответным шагам Москвы на творящееся в отношении российских средств массовой информации беззаконие со стороны властей стран ЕС.

«Не можем и не будем смиренно игнорировать тот факт, что авангард западных псевдодемократий на сей раз в лице Франции в очередной раз явил пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии», – подчеркнула дипломат. Захарова указала, что в Москве рассматривают случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Официальный представитель МИД выразила уверенность, что такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.