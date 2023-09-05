Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
Нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и проявляется в том числе в виде русофобии и антисемитизма, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».
«Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит. Он снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием.