Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии

Путин: Россия борется на Украине с бандеровскими нелюдями

Tекст: Вера Басилая

«Надо поднимать и показывать данные. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», – цитирует ТАСС Путина.

Помощник главы государства Владимир Мединский указал, что как минимум 13,5 млн мирных советских жителей стали жертвами фашистского геноцида в годы Великой Отечественной. «Включая те 1,5 млн евреев, убитых прихвостнями нацистов на Украине», — отметил он. В ответ Путин сказал: «И все это есть в архивных документах: приказы, отчеты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Все есть».

По словам президента, четверть от общего числа жертв Холокоста была уничтожена нацистами и коллаборантами на территории Украины. «Это полтора миллиона человек – женщины, старики, дети, если всего за Холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв», – привел Путин исторические данные о репрессиях на территории Украины.

«Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС, не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов», – подчеркнул президент. На его взгляд, «это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню».

Ранее Путин заявил, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.