В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Шойгу поздравил военных с Днем танкиста
Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста
Танкисты в ходе специальной военной операции на Украине продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, поздравив военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста
Шойгу указал, что танкисты не раз демонстрировали героизм, самоотверженность и беспримерное мужество, «надежно стояли на страже интересов Родины». Сегодня, по его словам, военные «достойно продолжают ратные традиции», сообщается на странице министерства в соцсети Telegram.
Министр высоко оценил действия танкистов в ходе СВО и поблагодарил их за честное исполнение воинского долга и верность присяге. Также он указал на вклад работников ОПК в техническое оснащение войск. «Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России!» – заявил Шойгу.
В конце августа президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.