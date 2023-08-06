Федеральный реестр сказок решили создать в России

В России создадут федеральный реестр сказок, танцев и ремесел

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния – сказок, обрядов, ремесел, былин, танцев, традиций и обычаев появится в России, передает ТАСС. В нем будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры местности его бытования,

В пресс-службе добавили, что создание ресурса позволит упростить изучение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния.