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Федеральный реестр сказок решили создать в России
В России создадут федеральный реестр сказок, танцев и ремесел
Правительство утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния – сказок, обрядов, ремесел, былин, танцев, традиций и обычаев появится в России, передает ТАСС. В нем будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры местности его бытования,
В пресс-службе добавили, что создание ресурса позволит упростить изучение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния.