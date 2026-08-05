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Роскосмос сообщил о сохранении контроля над МКС после задымления в ЦНИИмаш
Задымление в одном из корпусов ЦНИИмаш не повлияло на работу специалистов по управлению российским сегментом Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе.
В среду днем в одном из корпусов предприятия, входящего в структуру Роскосмоса, сработала пожарная сигнализация, передает ТАСС.
В ходе проверки специалисты обнаружили источник дыма в подвальной части здания. Руководство института незамедлительно эвакуировало всех находившихся внутри работников.
«Создан оперативный штаб, причины произошедшего будут установлены после ликвидации возгорания. Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов», – заявили в госкорпорации. Там также добавили, что ЦНИИмаш благодарит оперативные службы за быструю и профессиональную работу.
Напомним, на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар.
В конце июля космонавт Сергей Кудь-Сверчков передал командование российским сегментом МКС Петру Дуброву. Российские специалисты изучают возможность сохранения работы станции после 2028 года.