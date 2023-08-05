Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
В Саудовской Аравии начались консультации по Украине
Al-Ekhbariya: В Саудовской Аравии началась встреча по Украине с участием 30 стран
Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, переговоры будут длиться два дня, сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.
По данным СМИ, встреча в Джидде проходит с участием США, Великобритании, Индии, ЮАР и других стран, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что встреча для консультаций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной пройдет в Джидде на уровне советников по национальной безопасности ряда государств.
NYT сообщало, что Запад будет вынуждать президента Украины Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой и Киев знает это.
Напомним, Россию на встречу по урегулированию конфликта с Украиной не пригласили, но власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.