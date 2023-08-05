В Саудовской Аравии начались консультации по Украине

Al-Ekhbariya: В Саудовской Аравии началась встреча по Украине с участием 30 стран

Tекст: Вера Басилая

По данным СМИ, встреча в Джидде проходит с участием США, Великобритании, Индии, ЮАР и других стран, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что встреча для консультаций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной пройдет в Джидде на уровне советников по национальной безопасности ряда государств.

NYT сообщало, что Запад будет вынуждать президента Украины Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой и Киев знает это.

Напомним, Россию на встречу по урегулированию конфликта с Украиной не пригласили, но власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.