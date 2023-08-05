В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой

NYT: Запад будет вынуждать президента Украины Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой и Киев знает это

Tекст: Антон Никитин

Обозреватели американского издания отметили, что перед украинским правительством стоит проблема сохранения поддержки Запада, поскольку изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому, и Киеву необходимо найти новых союзников для продолжения ведения боевых действий, передает РИА «Новости».

Как утверждают авторы публикации, в среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам переговоров, будет нарастать.

В среду немецкие СМИ сообщили, что зимой Украине придется пойти на переговоры с Россией под давлением Запада.