Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой
NYT: Запад будет вынуждать президента Украины Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой и Киев знает это
Изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому, и Киев знает, что Запад будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой, сообщила New York Times.
Обозреватели американского издания отметили, что перед украинским правительством стоит проблема сохранения поддержки Запада, поскольку изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому, и Киеву необходимо найти новых союзников для продолжения ведения боевых действий, передает РИА «Новости».
Как утверждают авторы публикации, в среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам переговоров, будет нарастать.
В среду немецкие СМИ сообщили, что зимой Украине придется пойти на переговоры с Россией под давлением Запада.