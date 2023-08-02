По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Welt: Киеву зимой придется начать диалог с Москвой под давлением Запада
Провальное украинское контрнаступление продемонстрировало, что Вооруженные силы Украины не смогут дать достойный отпор России предстоящей зимой, и Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой под давлением Запада, пишет газета Welt.
По мнению аналитиков, переговоры вряд ли приведут к миру, но позволят России оставить за собой занятые территории и установить линию соприкосновения, которую обе стороны будут рассматривать как временную границу, передает ТАСС.
Сам конфликт будет заморожен, что вновь отложит вступление Украины в ЕС и НАТО, пишет Welt. Кроме того, восстановление оставшейся под контролем Киева части Украины замедлится, поскольку инвесторы не будут спешить вкладывать средства при неопределенной ситуации.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню.
В июле сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.