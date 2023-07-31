Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
Песков: Контрнаступление ВСУ не получается так, как оно задумывалось
Контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ВСУ так и не добились успехов на поле боя, а киевский режим находится в весьма трудной ситуации. «Контрнаступление у Украины не получается так, как задумывалось Киевом», – указал Песков, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.