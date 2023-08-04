Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи в Джидде по Украине

Tекст: Алина Власенко

При этом, как пишет Politico, неизвестно, будет ли присутствовать на встрече саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.



По данным издание, в ходе встречи будут обсуждаться десять вопросов, в том числе продовольственная, экологическая и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и создание трибунала по военным преступлениям, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия планирует в начале августа провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России. При этом ЕС будет считать конференцию успешной, если удастся согласовать сроки глобального саммита.