«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.42 комментария
Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине
Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи в Джидде по Украине
Власти Саудовской Аравии, вероятно, проинформирует Москву об итогах запланированной на выходные в Джидде встречи по Украине, пишет газета Politico.
При этом, как пишет Politico, неизвестно, будет ли присутствовать на встрече саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.
По данным издание, в ходе встречи будут обсуждаться десять вопросов, в том числе продовольственная, экологическая и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и создание трибунала по военным преступлениям, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия планирует в начале августа провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России. При этом ЕС будет считать конференцию успешной, если удастся согласовать сроки глобального саммита.