В Париже решили запретить аренду электросамокатов

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Sud Ouest, запрет электросамокатов основан на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В ходе проведенного голосования 89 процентов жителей Парижа выступили за введение соответствующего запрета. Отмечается, что причиной проведения референдума стали многочисленные жалобы на разбросанные по всему городу самокаты, передает Lenta.Ru.

В августе в Петербурге ввели новые ограничения для электросамокатов для повышения безопасности дорожного движения в городе.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил наказывать штрафом в размере нескольких тысяч рублей за превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности.