Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
В Париже решили запретить аренду электросамокатов
В Париже с 1 сентября запретят арендовать электросамокаты, сообщили местные СМИ.
Как пишет Sud Ouest, запрет электросамокатов основан на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В ходе проведенного голосования 89 процентов жителей Парижа выступили за введение соответствующего запрета. Отмечается, что причиной проведения референдума стали многочисленные жалобы на разбросанные по всему городу самокаты, передает Lenta.Ru.
В августе в Петербурге ввели новые ограничения для электросамокатов для повышения безопасности дорожного движения в городе.
Ранее сенатор Артем Шейкин предложил наказывать штрафом в размере нескольких тысяч рублей за превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности.