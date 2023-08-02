За превышение скорости на электросамокате предложили наказывать

  • Российские войска захватили семь опорных пунктов и уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ в ЛНР
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    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике
    Военный хирург рассказал об извлечении неразорвавшегося снаряда из ноги раненого десантника
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    Экипаж танка «Алеша» рассказал детали боя c колонной ВСУ
    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД
    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    Украинские телефонные мошенники стали террористами
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    38 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    3 комментария
    Новости
    09:11Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    09:08Минфин: Поведение россиян изменилось из-за введения накопительной пенсии

    Введение в 2002 году накопительной пенсии помогло изменить представление граждан о формировании пенсионного дохода, заявляет Минфин.

    09:05Захарова: Тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше

    Тема притязаний Варшавы на территории западной Украины становится мейнстримом в польском обществе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    08:59За превышение скорости на электросамокате предложили наказывать

    За превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом в размере нескольких тысяч рублей, говорится в тексте подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта.

    08:48При крушении гидросамолета в Красноярском крае погибли два человека

    Два человека погибли в результате крушения частного гидроплана на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

    08:42Пентагон признал неспособность ВПК США функционировать на нужном уровне

    Спецоперация на Украине показала, что военно-промышленный комплекс США не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

    08:37Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

    Мировые цены на нефть в среду выросли на данных Американского института нефти (API) о значительном падении коммерческих запасов.

    08:34Нигер открыл границы с пятью государствами

    Захватившие власть в Нигере военные приняли решение открыть границы с пятью соседними государствами, сообщает France Presse.

    08:27Mysl Polska: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины

    Проукраинская позиция Варшавы загнала польские власти тупик, пишет главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард.

    08:21Ученые предупредили о возможных подтоплениях в четырех регионах

    Подтопления в ближайшие два дня возможны на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России из-за сильных осадков, сообщили в ВНИИ ГОЧС.

    08:10Ночные взрывы в Киеве продолжались в течение десяти минут

    В ночь на среду в украинской столице произошло не менее четырех взрывов, их было слышно на протяжении десяти минут, сообщили очевидцы.

    08:08Историк: Европа и США разрушили все достижения Потсдамской конференции

    Потсдамская конференция заложила основы безопасности и суверенитета стран Европы. Однако, сейчас Европа под диктовку США разрушила все достижения той встречи Иосифа Сталина, Гарри Трумэна и Уинстона Черчилля, сказал газете ВЗГЛЯД историк Борис Ковалев. Напомним, 2 августа отмечается годовщина завершения Потсдамской конференции.

    08:00Российские войска захватили семь опорных пунктов и уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ в ЛНР

    В районах Кармазиновки и Червонопоповки захвачено семь опорных пунктов вооруженных сил Украины, уничтожено более 100 военных ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    07:57Самолет столкнулся со стаей птиц в Иркутске

    Самолет, направлявшийся из Иркутска в Якутск, столкнулся со стаей птиц в аэропорту вылета, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

    07:41Кличко подтвердил взрывы в Киеве

    Ночью в Соломенском и Голосеевском районах Киева прогремели взрывы, в Святошинском районе начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    2 августа 2023, 08:59

    За превышение скорости на электросамокате предложили наказывать

    Сенатор Шейкин: За превышение скорости на электросамокате могут начать наказывать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом в размере нескольких тысяч рублей, говорится в тексте подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта.

    Сенатор сообщил, что планирует вносить этот законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью, передает РИА «Новости».

    По его словам, при превышении скорости на величину не более 10 км/ч предлагается штраф в 800 рублей, при этом если нарушение зафиксировала камера, штраф составит 500 рублей.

    Если превышение составит не более 15 км/ч, сумма штрафа повысится до 3 тыс. рублей, если более 15, то 4 тыс., если ездок превысит скорость более, чем на 20 км/ч, штраф составит 4,5 тыс. рублей.

    Ранее в России предложили убрать с пешеходных улиц прокатные электросамокаты.

    1 августа 2023, 12:20
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»

    Эксперт Кнутов: Для борьбы с украинскими дронами в Москве России стоит обратиться к советскому опыту защиты региона

    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал комплекс «Москва-Сити».

    «Проблема некой бреши на юго-западе Москвы прослеживается с советских времен. Там расположена железная дорога, а высоковольтные провода создают помехи. Они, в свою очередь, способны маскировать БПЛА. Именно этим и пытается воспользоваться противник», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Напомню, в годы Великой Отечественной войны Советская армия использовала аэростаты с натянутыми тросами для борьбы с немецкими самолетами. Сейчас, вероятно, стоит поступить схожим образом. Нам нужны зонды с закрепленными на них сетями. Если повесить такой аппарат на высоте 200-300 м, противник будет вынужден поднимать БПЛА выше, а мы сможем легче их замечать», – отмечает эксперт.

    «Особенность беспилотников в том, что их можно довольно недорого модернизировать, чего не скажешь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это затрудняет обнаружение аппаратов. Тем не менее отказываться от этого способа защиты нельзя. Россия проводит постоянную работу по совершенствованию установок. Одновременно с этим улучшаются ЗРК, которые также могут поражать дроны. Не стоит забывать и о новых перспективных разработках, в частности о лазерном и электромагнитном оружии», – подчеркивает собеседник.

    «Также стоит задуматься о создании двух линий защиты, как в советские годы. Первый рубеж должен быть расположен около Москвы. Второй – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, а лучше по всей линии границы. Если ко всему перечисленному добавить РЛС, установив их на возвышенности, то эффект будет заметен. Эта работа достаточно трудоемкая, но сделать ее необходимо», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась с помощью дронов ударить по объектам в Москве и Московской области. Российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17-го этажа.

    Обломки двух дронов, сбитых системами ПВО в Московской области, не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили в экстренных службах. Напомним, аналогичная атака произошла в минувшее воскресенье. Один из украинских дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщило МО РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте. Среди прочего, эксперты иронизировали в Сети – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.

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    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (45)
    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».


    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

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    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

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    1 августа 2023, 13:45
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.

    В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.

    За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

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    1 августа 2023, 21:54
    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

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    1 августа 2023, 12:41
    Марочко сообщил, что российские военные захватили большое количество оружия НАТО

    Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВС России в ходе продвижения в ЛНР захватили большое количество оружия НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные во время продвижения на Купянском и Краснолиманском направлениях обнаружили большое количество вооружения НАТО и боеприпасов, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в данный момент находки тщательно проверяются, изучаются, а также документируются и отправляются на склады, где позднее комиссия по ВВТ определит его дальнейшую судьбу, передает РИА «Новости».

    Ранее в Запорожской области российские военные предотвратили несколько диверсий и обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 15:37
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей, заявил обозреватель Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian.

    Он отметил, что санкции совершенно неэффективны в плане влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер с российской стороны, передает РИА «Новости».

    Дженкинс считает, что Запад попал в ловушку из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться. По мнению автора статьи, западные страны не сделали прогноз последствия санкций до их введения. «Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы», – пишет автор статьи.

    Обозреватель считает, что сейчас наступило время для переговоров с Москвой, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии – экономические санкции.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок ответных мер на санкции.

    Коментарии (19)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    1 августа 2023, 19:32
    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами

    На сербско-венгерской границе обнаружили 300 нелегалов и девять автоматов

    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербские правоохранители задержали у венгерской границы 300 нелегальных мигрантов, также там нашли девять автоматов и боеприпасы к ним, сообщили в МВД страны.

    В операции участвовали 820 сотрудников МВД, включая бойцов Специального антитеррористического подразделения, жандармерию и отряд быстрого реагирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Нелегалов нашли в лесном поясе у венгерской границы, всего задержано 300 человек. Из них 13 задержали по статье уголовного кодекса, на 27 завели дела об административных правонарушениях. Полиция также нашла девять автоматов, охотничий карабин с оптическим прицелом, три пистолета и 841 патрон.

    Остальных обнаруженных мигрантов доставили во временные приемные центры. Национальная принадлежность мигрантов не уточняется.

    Коментарии (4)
    1 августа 2023, 19:41
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    @ Марина Лысцева/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиаперевозчик «Туркменистан» объявил о приостановке рейсов из Ашхабада в Москву, сообщили в пресс-службе компании.

    Приостановка вводится в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне» и на основании оценки «рисков в целях обеспечения безопасности полетов» с 1 августа, передает ТАСС.

    Теперь рейсы по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.

    В кассах авиакомпании указали, что рейсов в Москву не будет до 22 августа. Сейчас из Туркмении в Россию полеты проводят «Туркменские авиалинии» и S7.

    Коментарии (12)
    1 августа 2023, 09:53
    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли таблички и флаг

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, сообщил источник.

    Как отметил источник РИА «Новости», со здания посольства Исландии убрали вывески, с флагштока при посольстве сняли национальный флаг, также теперь отсутствует и пост полиции. По словам источника, сотрудники дипмиссии вывезли вещи еще в воскресенье.

    Ранее временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД России о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа.

    Коментарии (20)
    1 августа 2023, 17:37
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Писатель Захар Прилепин заявил во вторник, что стал заместителем командира полка Росгвардии «Оплот», он уточнил, что вернется в строй после полного выздоровления.

    Батальон «Оплот» был создан полковником Сергеем Завдовеевым, сейчас он расширяется до полка и получает личный состав и тяжелое вооружение, сказал писатель, передает ТАСС.

    Прилепин отметил, что получил должность замкомандира полка и вернется в строй после излечения.

    Напомним, в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин. Прилепин получил ранения и сейчас восстанавливается после лечения.

    Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Прилепина.

    Коментарии (10)
    1 августа 2023, 14:00
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка

    Tекст: Алина Власенко

    Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    В Telegram оборонного ведомства уточняется, что Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки колонны украинской техники на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

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    1 августа 2023, 18:19
    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота

    The Sierra Leone Telegraph: В Сьерра-Леоне арестована группа военных за подготовку нападений на госучреждения

    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота
    @ REUTERS/Cooper Inveen

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа высокопоставленных военных в Сьерра-Леоне арестована по подозрению в подготовке массовых акций протеста и подготовке мятежа, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию западноафриканской страны.

    Военные, по данным правоохранителей, планировали провести массовые акции протеста, чтобы «совершить нападение на государственные учреждения», в промежуток между 7 и 10 августа, передает ТАСС со ссылкой на The Sierra Leone Telegraph.

    Власти отметили, что среди задержанных есть высокопоставленные военные, при этом точное число задержанных не раскрывается.

    В июне в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы, в результате которых на второй срок был переизбран Джулиус Маада Био.

    Сьерра-Леоне граничит с Гвинеей, где власть захватили военные в результате государственного переворота. 

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