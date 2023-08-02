По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
За превышение скорости на электросамокате предложили наказывать
Сенатор Шейкин: За превышение скорости на электросамокате могут начать наказывать
За превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом в размере нескольких тысяч рублей, говорится в тексте подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта.
Сенатор сообщил, что планирует вносить этот законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью, передает РИА «Новости».
По его словам, при превышении скорости на величину не более 10 км/ч предлагается штраф в 800 рублей, при этом если нарушение зафиксировала камера, штраф составит 500 рублей.
Если превышение составит не более 15 км/ч, сумма штрафа повысится до 3 тыс. рублей, если более 15, то 4 тыс., если ездок превысит скорость более, чем на 20 км/ч, штраф составит 4,5 тыс. рублей.
Ранее в России предложили убрать с пешеходных улиц прокатные электросамокаты.