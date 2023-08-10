Передвижение электросамокатов ограничили в Петербурге

Новые ограничения для электросамокатов решили ввести в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

В сообщении отмечается, что Whoosh, «Яндекс Go», Buzyfly и «Юрент» договорились с комитетом по транспорту о введении дополнительных правил, передает РИА «Новости».

Планируется, что ограничат передвижение на электросамокатах на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф», в Кронштадте, включая «Остров фортов», и в парке «Дубки».

Запрет парковки самокатов вводится на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов. Будет также ограничена максимальная скорость передвижения на самокатах до 15 км/ч примерно на 90 улицах в центре города, на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте – до 10 км/ч.

Ранее в России предложили убрать с пешеходных улиц прокатные электросамокаты.