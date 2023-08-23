Заповедник «Аскания-Нова» спасли от вызванного ударом ВСУ пожара

В херсонском заповеднике «Аскания-Нова» ликвидирован пожар, вызванный ракетным ударом ВСУ

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале заповедника указано, что во вторник около 13.00 мск ракета ВСУ упала на территорию Большого Чапельского пода ГАУ «Биосферный заповедник «Аскания-Нова». После чего произошло возгорание сухой растительности.

«Из-за аномально жаркой погоды и порывистого ветра огонь быстро начал распространяться на большую территорию», – отмечено в сообщении.

Команда пожарных и управления МЧС по Херсонской области и военных локализовали пожар на площади 300 га и ликвидировали.

Также уточняется, что в тушении пожара участвовали сотрудники Института животноводства степных районов им. Н. Ф. Иванова, ГПОХ «Асканийское» и местные фермеры.

«Удалось избежать распространение огня на населенные пункты и дендропарк, а также избежать человеческих жертв и гибели редких, в том числе краснокнижных, видов животных, обитающих в Большом Чапельском поде в полувольных условиях», – добавили в пресс-службе.

В данный момент устанавливается ущерб. Обломки ракеты переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования очередного преступления ВСУ.

Ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР пострадали женщины и одиннадцатилетняя девочка.