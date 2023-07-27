Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».4 комментария
Минобороны назвало украинские потери за сутки после провального наступления на Запорожском направлении
Украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери, сообщило Министерство обороны в четверг.
ВСУ пытались наступать к северу от поселка Работино, они задействовали до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
После провала наступления украинская сторона в течение ночи восстанавливала боеспособность и не предпринимала активных действий.
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 бойцов, 25 танков, 10 БМП, три бронемашины, машину чешского РСЗО RM-70 Vampire и две британских гаубицы FH-70.
Украинские подразделения поражены у поселков Пятихатки, Белогорье, Омельник, Новоданиловка и города Орехов (Запорожская область).
У поселка Степановка (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.
Ранее источники в Пентагоне заявили, что киевский режим приступил к проведению «основного удара своего контрнаступления».