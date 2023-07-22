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Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
Минобороны: Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
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ВС России в результате группового удара высокоточным оружием уничтожили в академии сухопутных войск ВСУ во Львове польских и немецких наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны подтвердило, что большое количество польских и немецких наемников было уничтожено высокоточным ударов во Львове 6 июля, следует из данных в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего за время СВО было уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 иностранных военных сбежали, и уехали с Украины. Также Минобороны пообещало, что ВС России будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров.
ВС России нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские военные нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские силы в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске, а также по складам боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны.
Российские силы в ночь на четверг продолжили нанесение ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Кроме того, под Николаевом были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
Напомним, третью ночь подряд после теракта на Крымском мосту в Одессе, Николаеве и Сумах гремят мощные взрывы. В Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В офисе Зеленского назвали причины неудачного контрнаступления Украины
Советник Зеленского Подоляк: Контрнаступление будет долгим и сложным
В Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк агентству France Presse.
По его словам, ситуация сложная из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Он отметил, что для ускорения наступления ВСУ необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16, передает РИА «Новости».
Ранее генерал США Марк Милли призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы
ВСУ применили на поле боя поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы
Украинские военные начали использовать на поле боя переданные Вашингтоном кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
В частности, в Киеве заявили, что ВСУ в ходе контрнаступления начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта, пытаясь прорвать хорошо укрепленные российские позиции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию РФ сотрудниках британской разведки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчиненные, вероятно, поддерживают спецоперацию на Украине.
Захарова напомнила, что недавно Мур призвал граждан России сотрудничать с британской разведкой.
«Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд цели СВО, судя по фото, разделяет», – написала Захарова в Telegram.
Она опубликовала фото, на котором Кобболд стоит рядом с мужчиной в футболке с буквой Z, которая стала одним из символов спецоперации России на Украине.
Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова
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Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.
«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.
«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.
«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.
«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
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Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.
«Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.
«Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.
«При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.
«По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.
В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.
Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.
Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Ракетным ударом по Николаеву уничтожены места дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские силы уничтожили в Николаеве места дислокации солдат ВСУ и наемников
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В результате недавнего российского удара ликвидировано место дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Николаеве ликвидировали несколько целей. В том числе удар пришелся по гостинице «Ингул», где базировались украинские военные вместе со своими иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».
Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице рядом с крупнейшим военным Николаевским судостроительным заводом, где в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
Лебедев также сообщил, что были поражены цели на судоремонтном заводе «Нибулон». Кроме того, по словам местных жителей, большой удар пришелся по порту Ника-Тера.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Путин назвал потери российских аграриев из-за зерновой сделки
Путин заявил, что российские аграрии потеряли из-за зерновой сделки 1,2 млрд долларов
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Из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это [зерновая сделка] обернулось прямыми потерями и убытками. Из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов», – цитирует ТАСС Путина.
«Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза», – указал президент.
По его словам, Россия проявляла чудеса выдержки, не раз продлевая зерновую сделку, несмотря на невыполнение обязательств зарубежными партнерами.
«Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги, наконец, начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило», – констатировал президент.
«Никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался. А только требовали чего-то от России – сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим», – подчеркнул Путин.
Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Украина призвала создать зерновые «гумконвои»
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об идее Киева обратиться к «партнерам» для создания зерновых «гумконвоев»
ООН и другие «партнеры» Киева могли бы помочь в создании охраняемых «гумконвоев» для продолжения вывоза зерна с Украины, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов сообщил, что в Киеве обсуждается возможность «обращения к партнерам, непосредственно к ООН, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», пишет «Комсомольская правда».
Как сообщают украинские СМИ, Данилов напомнил, что у Украины есть соглашение с ООН и Турцией, касающееся «обеспечения гуманитарных конвоев с продовольствием». По его словам, ООН должна максимально активно действовать в данном вопросе.
Данилов сказал, что власти Украины предлагают «создание гумконвоев», которые «должны двигаться под охраной средств поражения».
Напомним, Украина хочет убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы можно и без России.
Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
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Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.
Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.
Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Чернышенко призвал не делать поспешных выводов в отношении Исинбаевой
Чернышенко призвал выступить против поспешных выводов в отношении Исинбаевой
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал опираться на факты и не делать поспешных выводов в отношении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
Чернышенко признался, что сам знаком с ситуацией вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой лишь по «противоречивым сведениям» в СМИ. Он заявил, что нужно с уважением относиться к тому, что она одна из величайших российских спортсменок, и призвал разобраться в фактологии: кто что сказал и какой текущий статус, где она находится, передает ТАСС.
Ранее министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию.
В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными.
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко пришли к выводу, что слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России.
Напомним, известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что воинское звание никак не может носить номинальный характер. В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений».
В «интернациональном легионе» пожаловались на угрозы со стороны командиров ВСУ
Австралийский наемник пожаловался на угрозы со стороны некомпетентных командиров ВСУ
Австралийский наемник, который участвует в боевых действиях в составе так называемого интернационального легиона вооруженных сил Украины, заявил, что за «высказывания» и украинцам, и иностранным бойцам «угрожают расправой», они подвергаются опасности «со стороны некоторых некомпетентных украинских командиров».
Наемник заявил об этом в программе The World Today на радио ABC. Он представился вымышленным позывным Буш, поскольку «на 100%» опасается за свою жизнь из-за решения рассказать правду, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Буш заявил: «Здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать». По его словам, стоит «вопрос жизни и смерти», который требуется «решить немедленно». Наемник возмутился действиями командиров ВСУ и заявил, что стал свидетелем «вещей, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы». Как заявил Буш, некоторым наемникам вообще не заплатили.
Напомним, в июле Министерство обороны России сообщило, что киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе российской специальной военной операции на Украине, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории.
В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
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Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».
Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.
Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».
Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.
Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.