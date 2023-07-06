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СМИ назвали цели российского удара во Львове
РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ
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В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России.
С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости».
Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он.
До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов.
Венгрия выдвинула Украине ультиматум по поставкам вооружений
МИД Венгрии: Будапешт блокирует поставки оружия Киеву, пока банк ОТР находится в черном списке
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Венгрия продолжит голосовать против поставок оружия Украине, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны», составленном киевским режимом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжает требовать, чтобы банк был исключен из этого списка. Пока этого не произойдет, Венгрия не согласится на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине, передает РИА «Новости».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает украинский конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД Венгрии.
Он добавил, что речь идет о венгерских национальных интересах, потому Венгрию не интересует, «что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока Киев не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
МАГАТЭ запросило доступ на крышу ЗАЭС для поиска мин
Гросси: МАГАТЭ запрашивает доступ на крышу ЗАЭС для проверки на мины
Сотрудники МАГАТЭ запрашивают дополнительный доступ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы подтвердить отсутствие мин и взрывчатки, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Он уточнил, что эксперты МАГАТЭ запросили доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также к турбинным залам и частям системы охлаждения, заявил Гросси, передает ТАСС.
Ранее он заявлял, что МАГАТЭ при последних проверках атомной электростанции не нашла признаков минирования.
Группировка «Днепр» сорвала попытку «наката» ВСУ под Херсоном
В группировке «Днепр» сообщили о срыве попытки «наката» ВСУ на российские позиции на Херсонском направлении
Подразделения группировки «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинских националистов на Херсонском направлении, срывая планы противника атаковать российские позиции, сообщил командир подразделения.
Он рассказал РИА «Новости», что воздушная разведка ведется круглосуточно и без перерывов. По словам командира, «глаза» подразделения постоянно находятся в воздухе. Зная это, противник перемещает технику и личный состав скрытно, отметил командир.
В этот раз, по его словам, была уничтожена украинская техника, также есть потери среди личного состава ВСУ. «Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», – сообщил командир подразделения группировки «Днепр».
Ранее на этой неделе группировка «Днепр» уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Корабли ВМФ России высокоточным ударом нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ
Российские военные ночью ударили по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, удар наносился оружием большой дальности морского базирования, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в ночь на четверг ВС России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В начале июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк».
В ДНР рассказали о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов»
Советник главы ДНР Гагин заявил о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов»
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В рядах украинских военных регистрируются случаи массового дезертирства и отказ отправляться на «мясные» штурмы, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин в эфире Первого канала привел несколько примеров отказа бойцов ВСУ от участия в «мясных» штурмах, передает ТАСС.
28-я механизированная бригада ВСУ, второй батальон, четвертая группа «полностью не вышла» на штурм, мотивируя это тем, что почти вся техника отказала, рассказал Гагин.
Украинские военные заявили об отказе БМП и бронетранспортеров, в том числе американских. Это удалось выявить при радиоперехвате. Гагин пояснил, что это может быть саботаж «из страха попасть в мясорубку».
Кровопролитные штурмы со стороны киевского режима связаны со скорым саммитом НАТО и планами украинского руководства представить результаты к началу мероприятия.
Бойцы ВСУ начали понимать, что «ими просто затыкают дыры», живыми из подобных штурмов выходят порядка 15% человек, иногда и меньше, продолжил Гагин.
Устроивший взрыв в суде Киева подсудимый покончил с собой
Подсудимый Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева, покончил с собой, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По словам министра, во время штурма помещения, в котором Гуменюк захватил заложников, ранены двое бойцов спецподразделения «Корд», передает ТАСС.
Ранее в одном из судов украинской столицы произошел взрыв, была слышна перестрелка.
Небензя обвинил генсека ООН в нехватке мужества признать преступления ВСУ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления украинских вооруженных сил против детей в ходе конфликта, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
Небензя заявил, что генсек ООН, очевидно, принял политическое решение. Постпред России при всемирной организации констатировал, что для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество, так как противодействовать откровенному давлению Запада сложно. «Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
Он также подчеркнул, что обвинения со стороны ООН в адрес России в связи с якобы имевшими место преступлениями против детей в ходе конфликта на Украине не имеют фактических оснований, что мог бы подтвердить любой неангажированный эксперт.
Небензя отметил, что это видно и из самого доклада, в котором нет конкретики, а эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Российский дипломат также обратил внимание, что запросы Москвы о получении уточняющей информации не дали необходимых результатов.
Ранее в Кремле отвергли обвинения в нарушении прав детей в зоне СВО, подчеркнув, что российские военнослужащие спасают детей, рискуя своими жизнями. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что все вывезенные из зоны боевых действий дети могут вернуться к родителям или прямым родственникам, если таковые есть.
Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям
Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложить принять в НАТО лишь часть Украины, об этом он заявил в интервью газете Die Zeit.
По его словам, он бы не ставил условием для приема в альянс идеальный мир в стране. Рот предложил отнести к НАТО те территории Украины, которые находятся под контролем Киева.
«Для них в таком случае действовала бы пятая статья. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что НАТО может дать Украине гарантии по примеру Израиля, чтобы Киев перевооружался во время ослабления боевых действий.
Зеленский собрался судить занявших сторону России жителей Донбасса
Зеленский призвал преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступивших на стороне России, будут преследовать на Украине, если Киев сможет вернуть эти территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», – сказал он, передает ТАСС.
По мнению Зеленского, ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», – заявил президент.
Он пояснил, что украинцами остаются те, кто не воевал против Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение сторонников России на Украине.
Рар сказал, чем закончится санкционный конфликт Венгрии и Украины
Германский политолог Рар: Украине рано или поздно придется отменить санкции в отношении венгерского банка ОТР
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Брюссель попытается примирить Венгрию и Украину. Однако Будапешт будет непреклонно следовать своей политике и настаивать на снятии украинских санкций с банка ОТР, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Будапешт пригрозил блокировкой антироссийских решений в ЕС, если Украина не отменит рестрикции в отношении венгерского банка ОТР.
«Решения по каждому пакету санкций Евросоюз может принимать только единогласно. Поэтому я предполагаю, что в конечном счете ЕС придется давить и на Венгрию, и на Украину, чтобы замять конфликт двух стран», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Пока что украинская сторона продолжает агрессивно настаивать на своем и применять санкции к венгерскому банку за сотрудничество с Россией. В свою очередь Венгрия, отстаивая национальные интересы, будет голосовать против решений ЕС и добиваться снятия украинских рестрикций. Будапешт апеллирует к тому, что он соблюдает все европейские ограничения, но поддерживает торговые отношения там, где это можно и выгодно», – отметил он.
«По моему мнению, Брюсселю вряд ли удастся повлиять сразу на обе стороны, поскольку ситуация патовая. Рано или поздно Украине придется принять, что, сохраняя санкции, они будут и дальше сталкиваться с блокировкой решений ЕС. Как следствие, в конечном счете либо Украина сдастся, либо конфликт продолжится. Но Венгрия не отступит», – заключил политолог.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит голосовать против поставок оружия Украине. Он отметил, что Будапешт будет придерживаться этой политики до тех пор, пока крупнейший банк государства OTP находится в списке «международных спонсоров войны».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД страны. Он добавил, что речь идет о национальных интересах Венгрии, поэтому Будапешт не интересует, что думают о сложившейся ситуации в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.
Напомним, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока офис Зеленского не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
Взрывы прогремели во Львове и Тернополе
На Украине сообщили о взрывах во Львове и Тернополе
Взрывы прозвучали в украинских городах Львове и Тернополе в ночь на четверг, 6 июля, пишут СМИ Украины.
По информации издания «Зеркало недели», во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО, передает РИА «Новости».
Взрывы во Львове, как уточняется, прогремели несколько раз.
Между тем во всех областях Украины отменили действовавшую ранее воздушную тревогу, передает ТАСС.
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.
Прошлой ночью взрывы прозвучали в Харьковской области.
МИД: Поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Протестующие во Франции применяют оружие, которое западные страны поставляют киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Поставляемое Киеву оружие оказывается в руках протестующих и применяется против французских правоохранителей, заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что оружие поставляют сама Франция, НАТО и другие западные страны, средства, вливаемые в украинских националистов, бумерангом оказываются на территории самих стран-спонсоров и «бьют по их собственному народу».
В среду глава МВД Франции Жеральд Дармен заявил, что по всей стране прекратились беспорядки.
В суде Киева прогремел взрыв и произошла перестрелка
В одном из судов украинской столицы произошел взрыв, слышна перестрелка, сообщают украинские средства массовой информации.
Инцидент произошел во второй половине дня в среду, других подробностей происшествия не приводится, передает ТАСС.
При этом, по данным украинских СМИ, обвиняемый взорвал в конвойном помещении Шевченковского райсуда три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники. На место приехали скорые и полицейские машины.
Позднее стало известно имя злоумышленника. Им оказался подорвавший здание Рады в 2015 году радикал Гуменюк.
Возглавлявший в 2015 году МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что в теракте и беспорядках у здания Рады виновна националистическая партия «Свобода». Правоохранители предъявляли обвинение в организации бойцу батальона «Сич» Игорю Гуменюку и бойцу батальона «Карпатская сич» Сергею Крайняку. Их также обвиняли по статье «Теракт».
Миллер заявил о нарушении Нафтогазом обязательств перед Газпромом
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Нафтогаз нарушает контрактные обязательства с Газпромом и пытается организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, в качестве ответа могут последовать санкции со стороны России, заявил глава российской компании Алексей Миллер.
Нафтогаз продолжает попытки провести «недобросовестные судебные разбирательства» по транзиту газа в ЕС и при этом сам нарушает под надуманными предлогами свои контрактные обязательства перед Газпромом, сказал Миллер, передает РИА «Новости».
Нафтогаз не принимает газ из России в точке входа Сохрановка, но требует оплату за его транзит. Попытки украинской компании продолжить арбитражное разбирательство указывают на отсутствие конструктивного отношения к организации транзита газа и на враждебное отношение к России, констатировал глава Газпрома.
Нафтогаз подал многомиллиардный иск к России в американские суды, в случае продолжения таких действий могут быть введены санкции с российской стороны, и тогда «любые отношения российских компаний с Нафтогазом будут просто невозможны».
Арбитражное разбирательство с Нафтогазом нелегитимно и участие в процессе бессмысленно, так как рассчитывать на нейтральное право в Швеции и Швейцарии не приходится, сказал Миллер.
Ранее Нафтогаз начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать наступление раньше
Зеленский утверждает, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил представителям США и европейским лидерам, что хочет начать контрнаступление ВСУ раньше.
Зеленский заявил, что замедление контрнаступления происходит из-за «определенных трудностей на поле боя». По его словам, виной всему – минирование. Он признался, что хотел начать наступление ВСУ раньше, поскольку чем позже оно началось бы, тем больше территории российская сторона успела бы заминировать, передает ТАСС.
Президент Украины выразил США благодарность за поддержку, назвав их лидерами в поддержке его страны, отметив при этом, что говорил и американской стороне, и главам Европы, что Киев хочет наступать как можно раньше и что ВСУ нуждается в оружии и боеприпасах. «Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», – сказал Зеленский.
Москва ранее заявила, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований.