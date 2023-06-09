Трампа вызвали в суд

Трамп сообщил, что его уведомили о решении предъявить обвинения и вызвали в суд

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена выдвинула против него обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что обвинения против него выдвинуты из-за «газетной утки с коробками». Речь идет о секретных документах, которые, как писали СМИ, были обнаружены в загородном поместье бывшего президента США, передает РИА «Новости».

Согласно предписанию, Трампу необходимо явиться в здание федерального суда в Майами (штат Флорида) во вторник в 15.00 по местному времени (22.00 мск).

Телеканал CNN поясняет, что Трамп станет первым в истории США бывшим президентом, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры.

Республиканец резко раскритиковал Байдена, указав, что секретные документы обнаруживали также в ряде помещений, связанных с действующим хозяином Белого дома.

«Это темный день для США», – сказал Трамп, добавив, что страна «пребывает в серьезном и стремительном упадке».

Накануне СМИ писали, что федеральные прокуроры США уведомили Трампа о начатом в его отношении уголовном расследовании.