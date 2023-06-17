Рогов: Российские военные нанесли удары по целям ВСУ в городе Запорожье

Российские военные нанесли удары по украинским целям во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он отметил, что с 4.00 во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучали две серии взрывов. Целями ударов российской армии стали военные объекты ВСУ, есть попадания.

Также Рогов рассказал, что ВСУ усилили наступление на Запорожском направлении, кидая в бой новые резервы, при этом российские войска держат оборону.

«Начиная с 3.00, боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий. Начались атака за атакой, противник кидает в бой новые резервы», – добавил он.

Кроме того, Рогов заметил, что помимо 128-й бригады на линии боевого соприкосновения появились новые силы врага.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ пытаются прорваться на Запорожском направлении, но российские силы не сдали ни одного стратегически важного населенного пункта.