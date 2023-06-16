Балицкий: Российские военные не сдали ВСУ ни одного важного пункта в Запорожье

Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Российские военные не сдали ВСУ ни одного важного пункта

Вооруженные силы Украины пытаются прорваться на Запорожском направлении, но российские силы не сдали ни одного стратегически важного населенного пункта, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, украинские войска ведут наступление уже девять дней, но прорвать оборону на Запорожском направлении так и не смогли. Ни один стратегически важный населенный пункт не сдан, написал Балицкий в Telegram.



«Если они будут продолжать атаковать так, как атакуют последние девять дней, думаю, через месяц-полтора мы сможем их «переварить», разобрать на атомы, тогда будет открыта возможность уже для нашей инициативы, после того как мы измотаем противника. Пока что все идет, на мой взгляд, по правильному для нас сценарию», – написал Балицкий.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка, проводятся облавы и репрессии.