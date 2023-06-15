Объявлена в розыск экс-мундеп Анастасия Брюханова

Депутат: В России назрела необходимость создания единого агрегатора для сбора гуманитарной помощи

Депутат Лантратова выступила с инициативой создания единой государственной платформы для сбора гуманитарной помощи

В России необходимо создать единую платформу для реализации проверенных инициатив по сбору государственной помощи. Это поможет как волонтерам, так и неравнодушным гражданам и создаст барьер для мошенников. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила депутат Госдумы Яна Лантратова, обратившаяся с соответствующим предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко

«Речь идет о создании сайта-агрегатора, где будут представлены одобренные государством инициативы по сбору гуманитарной помощи. Основная идея заключается в том, чтобы собрать в одном месте проверенные проекты, в которых могут участвовать наши граждане. При этом, они будут точно знать, что пожертвования пойдут на реализацию заявленных целей», – сказала депутат Государственной Думы Яна Лантратова.

«Сейчас в социальных сетях распространяется множество объявлений о сборе средств, и, к сожалению, среди них немало недобросовестных. Пожертвования собираются с фейковых аккаунтов, на которых мошенники выдают себя за других, часто известных людей. Также частные лица зачастую не предоставляют никаких отчетов о своих расходах. Непонятно, были потрачены эти деньги на реальную помощь или ушли в карман собирающему», – отмечает она.

«Создание единой платформы с проверенными проектами поможет и добросовестным волонтерам, собирающим средства. А контроль государства создаст барьер защиты от мошенников. Откладывать реализацию законопроекта нельзя, так как с начала СВО значительно увеличилось число запросов о помощи. Речь идет о больших суммах и главное, эти деньги реально нужны, поэтому важно выстроить контролируемый механизм их доставки нуждающимся», – подчеркнула Лантратова.

Резюмируя, она парламентарий сказала, что надеется на оперативное положительное решение правительства. Кроме того, она готова лично участвовать в обсуждении реализации данной инициативы. Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создания единой платформы по сбору гуманитарной помощи.

Кроме того, с просьбой о помощи в реабилитации детей Донбасса выступила лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Юлия Зимова. Президенту РФ Владимиру Путину она сказала, что многие из них видели эвакуацию под обстрелами и гибель близких, поэтому им необходима помощь.

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