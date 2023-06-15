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Объявлена в розыск экс-мундеп Анастасия Брюханова
МВД объявило в розыск бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову
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Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова объявлена в розыск в связи с уголовным делом по факту публичного распространения заведомо ложной информации о ВС России.
В МВД отметили, что Брюханова Анастасия Андреевна разыскивается по статье УК РФ, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Брюханова и директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов заявили о намерениях участвовать в выборах в нижнюю палату парламента по одному и тому же столичному округу.
Пользователи Сети напомнили, что Брюхановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгородумы по избирательному округу №42 из-за большого количества недействительных автографов москвичей в подписных листах.
Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»
Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.
Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.
Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.
СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.
Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.
Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».
Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Отражен налет беспилотников на Крым
Аксенов сообщил о шести сбитых ПВО и трех посаженных средствами РЭБ беспилотниках над Крымом
За ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. Никто не пострадал, но в нескольких домах выбило стекла.
На прошлой неделе российскими силами ПВО в Крыму были сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». За несколько дней до этого средства РЭБ заглушили и посадили БПЛА в восточной части Крыма.
Россия пригрозила отказом продлить зерновую сделку после 17 июля
Лавров заявил о невозможности продлить зерновую сделку без реализации российской части стамбульского «пакета»
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О продлении зерновой сделки после 17 июля не может быть и речи, если не начнется реализация российской части стамбульского «пакета», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества отметил, что пока выполняются только договоренности, связанные с экспортом украинского продовольствия, передает ТАСС.
Договоренности по российскому аммиаку так и не были реализованы, а «теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса», сказал он. Кроме того, не выполняются соглашения об изъятии российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
Как подчеркнул Лавров, если «стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока.
ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье
Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и на Запорожском фронте
Вооруженные силы Украины в минувшие сутки предприняли серьезные, но безуспешные попытки прорваться под Артемовском и на Ореховском направлении Запорожского фронта.
Так, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о безуспешной попытке украинских сил прорваться под Артемовском. «У него (противника) там ничего не получилось», – добавил Кимаковский, отметив работу российских сил по отражению атаки.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад, передает ТАСС.
Днем ранее вооруженные силы Украины попытались прорваться в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон указал на колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления
Колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления говорят о скором провале украинских планов, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон указал на потерю ВСУ «огромного количества бронетанковых соединений и машин». По его оценке, потери личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному».
Бывший аналитик ЦРУ объясняет неудачи ВСУ нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
Кадыров опубликовал видео с Делимхановым
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой обсуждает специальную военную операцию с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.
Кадыров в Telegram отметил, что удивлен ложью со стороны украинских СМИ, которые продолжают заявлять о «ликвидации» Делимханова даже после опровергающего эту информацию снимка. «Неужели они настолько оторвались от реальности, считая, что мы не сможем опровергнуть их наглую ложь?!» – заявил глава Чечни.
По словам Кадырова, Даудов сообщил, что чеченские подразделения добились «заметных успехов» в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР, «активно давят противника на Марьинском направлении», а также принимают «исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области».
Кадыров заявил, что ему «смешно наблюдать», как «украинская пропаганда активно пытается «похоронить» представителей Чечни. В частности, Кадыров подчеркнул, что «Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов».
«Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться. Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации. Я уже давно понял их лживую сущность. Рекомендовал бы и некоторым нашим изданиям поскорее это осознать и не поддаваться на провокации», – заявил Кадыров, пригрозив и дальше «давить бандеровские и натовские формирования».
Напомним, ряд СМИ распространил сообщения о якобы ранении Делимханова. Делимханов сообщил, что с ним все хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал. Кадыров опубликовал в соцсетях фото с Делимхановым.
Делимханов лично опроверг слухи о своем ранении
Депутат Делимханов опроверг слухи о своем ранении
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что с ним все хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, какой «лживой является укронацистская пропаганда». Как заявил Делимханов, те, кто ее производит, совершенно не уважают собственную аудиторию, «нагло распространяя фейки». «Вот что значит западная свобода слова: главное – это привлечь внимание, а каким способом – не волнует», – заявил Делимханов.
Напомним, в СМИ появились сообщения, о том, что Делимханов якобы получил ранение. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг эту информацию. Кадыров рассказал, что обсудил с Делимхановым ход специальной военной операции на Украине.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли более 800 военных и 20 танков
За последние сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре машины пехоты, 15 бронемашин, две американские артсистемы М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также машина РСЗО «Град», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Времевском выступе в районе Макаровки Донецкой народной республики (ДНР) самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 бронемашин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь бронемашин противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Пречистовки ДНР успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери противника составили пять танков и пять бронемашин.
Рядом с Ровнополем ДНР, Левадным Запорожской области и совхозом «Октябрь» подразделениями российских войск подбиты пять танков ВСУ.
На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Жеребянками Запорожской области.
Кроме того, у Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск недалеко от Первомайского и Петровского ДНР успешно отражены две атаки противника. В ходе боев потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-20, отчитались в Минобороны.
Поблизости от Северска Малого и Часова Яра ДНР уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.
На Купянском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии подразделений Западной группировки войск рядом с Синьковкой, Берестовым и Артемовкой Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
В течение прошедших суток на этом направлении ликвидированы порядка 30 военнослужащих, бронемашина, а также самоходные артустановки М109 Paladin (США) и польская Krab.
На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника около Невского, Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Тернов, Торского ДНР, а также Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.
В районе Григоровки ДНР ликвидирована украинская ДРГ.
За минувшие сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 60 военнослужащих, машина пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 137 районах, перечислили в Минобороны.
В районе города Запорожье уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Средствами ПВО ВКС России за сутки перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены 20 украинских беспилотников в районах пунктов Жовтневое Харьковской области, Сладкая Балка Запорожской области и Валерьяновка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Путин заслушал доклад Скворцовой о Каховской ГЭС и Запорожской АЭС
Путин и Скворцова в Кремле обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС и Запорожской АЭС
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В Кремле прошла рабочая встреча главы российского государства Владимира Путина с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Скворцова рассказала о ситуации вокруг Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.
Открывая встречу, Путин завил: «Начнем с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС». Скворцова доложила о ситуации в новых регионах России, передает ТАСС.
В частности, она сообщила, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».
Скворцова сообщила об обнаружении нескольких случаев туберкулеза в зоне разрушенной Каховской ГЭС. В регион направлены специалисты с мобильным флюорографом. При этом, как подтвердила Скворцова, с ситуацией вокруг ГЭС туберкулез не связан. Однако она подчеркнула, что эвакуированные находятся в пунктах временного размещения, поэтому нужно предотвратить риски для других людей. Путин согласился с ней и отметил, что «угроза возрастает».
Также Скворцова заявила о необходимости расширить присутствие психологов в Херсонской области после затопления территории. Она рассказала, что, по предварительным данным, в пробах воды из водопровода патологических культур нет. Проводится вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.
Глава ФМБА рассказала, как идет сооружение крупного медицинского центра в Мариуполе. Начало работы ожидается к 1 декабря. Она сообщила, что «сейчас уже 74 процента готовности» и пригласила Путина на открытие. Оборудование для медцентра уже полностью приобрели. Скворцова сообщила: «90% – российское, очень высокого качества, 10% – белорусское и китайское». Речь идет о «первой очереди медцентра»: лечебно-диагностическом корпусе, 11 операционных, реанимации и многом другом. «Второй этап начнется на следующий год», – сообщила Скворцова.
Скворцова также сообщила, что ФМБА за 2022 год «разработало несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам и новые радиопротекторные препараты, некоторые симптоматические препараты». По словам главы ведомства, «они все в удобной форме, в преднаполненных шприцах, и быстрое введение через рот – фактически новая укладка», сделанная по заказу Министерства обороны.
Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, пострадали более 40 человек, 17 человек погибли. Администрация Запорожской АЭС, оценивая ситуацию после разрушения Каховской ГЭС, сообщили, что АЭС находится в безопасном состоянии, нарушений условий эксплуатации не зафиксировано, консервация не требуется.
Российские войска не дали ВСУ перегруппироваться на Запорожском направлении
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванной попытке ВСУ перегруппироваться
Российские войска не позволили вооруженным силам Украины перегруппироваться на Запорожском направлении, а также пресекли попытку ВСУ стянуть резервы в направлении Макаровки, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что на Запорожском направлении ВСУ проводили разведку, вели артиллерийский огонь и пытались перегруппироваться. Российская артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-30, а также нанесла удары по живой силе противника. Средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека», передает ТАСС.
При попытке ВСУ подвести резервы в направлении Макаровки российские войска из гранатометов и артиллерийским огнем «уничтожили танки, боевые бронированные машины, пикап и живую силу ВСУ». Авиация также уничтожила несколько танков, БТР, БМП, боевые бронированные машины, поразила около десятка мест скопления украинских военных.
Чехов сообщил, что отражена атака ВСУ в районе совхоза «Октябрь» в ДНР, российские дроны уничтожили танк и машину минирования противника. Российской артиллерией уничтожена гаубица М777 у Тимировки, танк и живая сила противника южнее Великой Новоселки.
Кроме того, отражено наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении. Мотострелковыми подразделениями при отражении атак противника на направлениях Новоселки, Новодаровки, Левадного уничтожены танки, боевые бронированные машины, живая сила ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об авиаударах по ВСУ на Краснолиманском направлении, в том числе по опорным пунктам и складу боеприпасов. Под огнем оказались также украинские подразделения у населенного пункта Торское. Уничтожены украинские БПЛА типа «Фурия» в районах Рубежного и Варваровки. Также уничтожены Д-30 и «Гвоздика» ВСУ, передает РИА «Новости».
Минобороны России показало в Telegram кадры боевой работы расчетов РСЗО «Торнадо-Г» Западного военного округа. После того, как российский беспилотник вскрыл командные пункты, узлы связи и склады ВСУ, батарея РСЗО «Торнадо-Г» нанесла по ним удар.
Напомним, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих и 20 танков.
ВС России поразили групповыми ударами резервы ВСУ
Российские военные ударили по местам сосредоточения украинских военных и иностранных наемников в ночь на 14 июня, сообщили в Министерстве обороны.
Групповые удары нанесли высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Удары пришлись по местам сосредоточения ресурсов ВСУ и иностранных наемников, по складам боеприпасов, вооружения и иностранной военной техники. Все назначенные объекты поражены, Цель ударов достигнута.
Напомним, во вторник российские ВКС также наносили удары по местам сосредоточения оперативных резервов украинской армии, все назначенные объекты были поражены.
Депутат: В России назрела необходимость создания единого агрегатора для сбора гуманитарной помощи
Депутат Лантратова выступила с инициативой создания единой государственной платформы для сбора гуманитарной помощи
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В России необходимо создать единую платформу для реализации проверенных инициатив по сбору государственной помощи. Это поможет как волонтерам, так и неравнодушным гражданам и создаст барьер для мошенников. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила депутат Госдумы Яна Лантратова, обратившаяся с соответствующим предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко
«Речь идет о создании сайта-агрегатора, где будут представлены одобренные государством инициативы по сбору гуманитарной помощи. Основная идея заключается в том, чтобы собрать в одном месте проверенные проекты, в которых могут участвовать наши граждане. При этом, они будут точно знать, что пожертвования пойдут на реализацию заявленных целей», – сказала депутат Государственной Думы Яна Лантратова.
«Сейчас в социальных сетях распространяется множество объявлений о сборе средств, и, к сожалению, среди них немало недобросовестных. Пожертвования собираются с фейковых аккаунтов, на которых мошенники выдают себя за других, часто известных людей. Также частные лица зачастую не предоставляют никаких отчетов о своих расходах. Непонятно, были потрачены эти деньги на реальную помощь или ушли в карман собирающему», – отмечает она.
«Создание единой платформы с проверенными проектами поможет и добросовестным волонтерам, собирающим средства. А контроль государства создаст барьер защиты от мошенников. Откладывать реализацию законопроекта нельзя, так как с начала СВО значительно увеличилось число запросов о помощи. Речь идет о больших суммах и главное, эти деньги реально нужны, поэтому важно выстроить контролируемый механизм их доставки нуждающимся», – подчеркнула Лантратова.
Резюмируя, она парламентарий сказала, что надеется на оперативное положительное решение правительства. Кроме того, она готова лично участвовать в обсуждении реализации данной инициативы. Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создания единой платформы по сбору гуманитарной помощи.
Кроме того, с просьбой о помощи в реабилитации детей Донбасса выступила лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Юлия Зимова. Президенту РФ Владимиру Путину она сказала, что многие из них видели эвакуацию под обстрелами и гибель близких, поэтому им необходима помощь.
Первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО открылся в Омске, груз с продуктами питания и предметами первой необходимости оттуда отправился в Белгородскую область, заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. По словам помощника полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Дмитрия Колозина, открытие центра в Омске должно стать первой весточкой для организации такой работы повсеместно.