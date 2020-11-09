Пользователи Сети припомнили кандидату в депутаты Госдумы подделанные подписи

В Сети продолжают собирать досье на кандидатов в депутаты Госдумы. Соратница сооснователя фонда «Городские проекты» Максима Каца Анастасия Брюханова заявила о своих планах участвовать в выборах, однако ей припомнили махинации в ходе прошлогодних выборов в Мосгордуму.

Пользователи Сети напомнили, что Брюхановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгородумы по избирательному округу №42 из-за большого количества недействительных автографов москвичей в подписных листах. Недействительными оказались 21% подписей избирателей, оставленных в ее поддержку, передает «Ридус».

В ходе прошлогодней кампании разразился скандал, когда в подписных листах за Брюханову была обнаружена поддельная подпись мундепа столичного округа Раменки Алексея Баранова.

Ранее стало известно, что Брюханова и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявили о намерениях участвовать в выборах в нижнюю палату парламента по одному и тому же столичному округу.

«Одновременное участие на одном округе двух оппозиционных кандидатов неминуемо приведет к расколу их электората», – считают пользователи соцсетей.