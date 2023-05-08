Украина обстреляла Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об украинском обстреле Валуйского городского округа

Валуйский городской округ находится под обстрелом вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в областном центре решено отменить праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности.

Гладков сообщил в Telegram, что в селе Казначеевка снаряд «попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла», но пострадавших нет. В селе Бирюч «повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи». Кроме того, «над городом Валуйки системой ПВО была сбита ракета»

Демидов отметил, что с учетом событий в «приграничных районах» принял решение о «переносе праздничных мероприятий». «Уверен, вы со мной согласитесь – рисковать не стоит», – заявил он в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что проведут только возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны, поздравлением ветеранов.

Напомним, Шебекино в Белгородской области подверглось массированному обстрелу ВСУ, в результате пострадали пять мирных жителей. В апреле Гладков сообщил, что в городе не будут проводить парад – власти решили избегать скопления техники и военнослужащих.



