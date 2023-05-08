При обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области пострадали пять человек

Губернатор Гладков: Число пострадавших при обстреле ВСУ города Шебекино выросло до пяти человек

Количество пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что Шебекино подверглось массированному обстрелу ВСУ, в результате пострадали пять мирных жителей. У всех раненых, по словам Гладкова, легкие колотые ранения. Всем пострадавшим была оказана помощь, после чего они были отправлены на амбулаторное лечение.

Вместе с тем, обстрелами повреждены шесть многоквартирных домов: посечены фасады, кровля, балконы, выбиты окна.

Ранее при подрыве автомобиля в Белгородской области погибли два человека.