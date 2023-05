Глава крымского парламента назвал Зеленского «успешным вором» Путин открыл в Крыму Академию творческих индустрий Президент России Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий 27 мая 2023, 22:48 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий – новой точки притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России. Российский лидер в опубликованном на сайте Кремля видеообращении приветствовал участников арт-кластера «Таврида» и поздравил их с ярким, значимым событием – открытием в Крыму Академии творческих индустрий. Глава государства заявил, что на карте России появляется новая точка притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов нашей страны, которые под руководством лучших профессионалов сделают еще один шаг к осуществлению своих идей и мечты. Российский лидер отметил, что за последние пять лет, благодаря форуму «Таврида» под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Путин выразил уверенность, что создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень. Глава государства счел символичным, что такой проект, который многое даст для развития творческих индустрий, обрел дом именно в Крыму, где находили вдохновение, создавали свои лучшие произведения многие российские выдающиеся писатели, поэты, художники. Путин подчеркнул, что Крым – это особое место, с уникальной атмосферой, которому принадлежит особая роль в российской культуре. Глава государства выразил уверенность, что у участников арт-кластера «Таврида», по-хорошему дерзких, смелых молодых творческих людей получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние российской культуры. Ранее в субботу первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил в Крыму открытие Академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида». Академия творческих индустрий «Меганом» – это проект арт-кластера «Таврида», один из трех круглогодичных образовательных комплексов, созданных по поручению президента России Владимира Путина на базе летних форумных площадок для выявления и поддержки талантливой молодежи из числа представителей культуры, искусства, творческих индустрий. Академия станет ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», расположенного в бухте Капсель, в Крыму, и одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства. Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу

Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева. Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости». Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства. Отражена атака беспилотников на Севастополь Глава Севастополя Развожаев сообщил об отраженной российскими военными атаке беспилотников

Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Развожаев сообщил в Telegram, что в районе Качи военные Черноморского флота сбили два беспилотника из стрелкового оружия. Кроме того, «несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ». Развожаев заявил, что «все службы продолжают контроль обстановки». Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает, передает РИА «Новости». Напомним, 7 мая российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы также отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

Евразия идет по пути суверенизации относительно Запада. Москва находится в авангарде создания новых финансово-экономических и идеологических конструкций, альтернативных США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. «В мире ускорилось создание и развитие новых финансово-экономических центров, минимально зависимых от Запада. Россия находится в авангарде этих процессов. К этому привело санкционное давление США и ЕС на Россию и другие страны. Санкции стали внятным сигналом для Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки к тому, чтобы идти по пути суверенизации своих финансовых систем», – пояснил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Россия становится центром формирования новых финансово-экономических отношений, основанных на взаимности и децентрализации потоков. В Евразии Москва и Пекин – крупнейшие суверенные игроки, чье взаимодействие будет определять лицо евразийской интеграции. Россия всегда исторически была перекрестком, одним из центров культур, экономик и философий евразийского мира. Кстати, СССР тоже был по сути евразийским интеграционным проектом», – напомнил собеседник. «Сейчас в мире идет противостояние не только экономических союзов, но и идеологий, и даже политических мифологий. Россия и наши союзники на пространстве Большой Евразии выступают антагонистом ценностям, поднятым на флаг Западом. Нашу приверженность традиционным ценностям нельзя трактовать как призыв к возвращению в прошлое. Мы выступаем против насильственного навязывания чуждых нам идеологем, касающихся, например, семейных и общественных отношений», – отметил он. «Нельзя сказать, что Россия и ее евразийские партнеры выступают против всего западного. Отрицание того, что эволюция мировых общественных отношений происходит за счет конкуренции и взаимопроникновения моделей, антинаучно. Тем не менее, мы должны предложить нашей молодежи свои принципы, основанные на общей евразийской истории и культуре. И этим мы, кстати, представляем угрозу для США», – подчеркнул аналитик. «Среди общих для Евразии конструктов сейчас особенно актуально, например, отрицание любых форм нацизма, фашизма и шовинизма, и противоборство попыткам их реконструкции в ряде стран Запада. Кроме того, Россия вместе с евразийскими партнерами выступает против колониализма, что, как ни странно, по сей день вполне актуально», – резюмировал Егорченков. В четверг в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. «Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал Путин. Он призвал поддерживать свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств. Он также указал на необходимость укрепления технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики. «Можно подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением третьих стран. Их целью могла бы стать организация новых наукоемких высокотехнологичных производств», – отметил глава государства. «И конечно, общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета Евразэс путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка», – добавил Путин. Отдельно он предложил добавить к свободе передвижению товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках Евразэс, пятую – свободу знаний. Она будет работать на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и госуправления. «Это поспособствует формированию и развитию общего культурного пространства, общей евразийской идеологии. Это особенно важно для молодого поколения», – сказал российский лидер. Путин удивился реакции в Грузии на отмену виз и возобновление авиасообщения

Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что лично принял решение об открытии прямого авиасообщения с Грузией. «Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае действительно это было мое решение и мое предложение», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства также признался, что для него стала неожиданностью поднявшаяся в Грузии «буча» после отмены виз и возобновления прямого авиасообщения. «Я думал, что все скажут: «Ну вот, спасибо, хорошо». Нет, там (в Грузии – прим. ВЗГЛЯД) поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу», – добавил Путин. По его словам, это очень странно и неожиданно. «Когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что там у них происходит, непонятно», – отметил Путин. Ранее депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией. Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.

Старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве, вызванным в МИД России в пятницу, заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, сообщило внешнеполитическое ведомство. В заявлении МИД России, опубликованном в Telegram, говорится, что уверения американских официальных лиц о том, что США якобы не поощряют подобные атаки на Россию, являются лживыми и лицемерными, особенно с учетом поставок Украине вооружений от Пентагона, которое впоследствии используется украинскими боевиками для терактов на территории нашей страны. Россия акцентировала, что США давно стали стороной украинского конфликта, их враждебные действия ввергли двусторонние отношения в глубокий и опасный кризис. Любые формы агрессии против России, подчеркивает МИД, будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор. Салливан ранее заявлял, что США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по Крыму. Москва в ответ подчеркивала, что Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США. Шольц отверг идею заморозки конфликта на Украине Шольц заявил о планах поговорить с Путиным и недопустимости заморозки конфликта на Украине

Не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что собирается провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Шольц отметил, что его последний разговор с Путиным был довольно давно. Канцлер собирается «в подходящее время снова поговорить» с президентом России. По его словам, «в конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», передает ТАСС со ссылкой на Koelner Stadt-Anzeiger. По словам Шольца, «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир» и сделать «линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной». Он сказал, что необходим «справедливый мир», причем «условием для этого является вывод российских войск». Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», – сказал он. Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.

Путин выразил уверенность в хорошем будущем России

Россию ожидает хорошее будущее, у страны есть огромные ресурсы для этого, заявил президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией». «Что касается будущего, оно, на самом деле, есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские ресурсы, человеческие ресурсы», – цитирует Путина ТАСС. Также в ходе встречи глава государства отметил, что большая часть бизнесменов страны показали заинтересованность в работе в России. Он пояснил, что руководство России продолжит работу над снижением административных барьеров. Путин предложил обсудить декриминализацию ряда экономических преступлений на ПМЭФ

Вопрос о декриминализации некоторых экономических преступлений станет предметом обсуждения на предстоящем ПМЭФ, заявил президент России Владимир Путин. «Вот такие, как в народе говорят, «резиновые статьи», как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент сообщил, что этот вопрос обсуждался с председателем Верховного суда, когда шла речь о дальнейшей декриминализации. По словам Путина, он просил правительство подготовить соответствующие предложения, и если удастся, то этот вопрос могут обсудить на Петербургском экономическом форуме. Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня.

Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда. «Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу - объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда», – сказал глава государства в пятницу на встрече с членами «Деловой России». По словам Путина, такое пятилетие следует «наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой», передает ТАСС. На взгляд президента, во время пятилетия нужно заняться «улучшением делового и инвестиционного климата». «Эта работа ведется, но ее нужно продолжать», – указал он. Также глава государства считает необходимым отнести к числу приоритетов на Пятилетие созидательного предпринимательского труда «рост эффективности и модернизацию отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами». «Ждем здесь и содержательных предложений от «Деловой России», РСПП, «Опоры России» и других бизнес-объединений», – заверил Путин. Путин назвал важным взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана. Об этом глава российского государства заявил после дискуссии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, разгоревшейся на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг. «Гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали – и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, – что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности ес

В Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины, и Россия надеется, что последуют санкции в отношении Киева из-за угроз президенту России Владимира Путина, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что заявления советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка и секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что нужно было сначала убивать всех русских, где бы они ни были, и персональные угрозы в отношении руководителя российского государства – это серьезнейшая вещь. Фрагмент интервью Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале. Министр также подчеркнул, что Украина является террористическим государством, она сами себя вводят в это качество. Ранее замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева, заявил, что безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами. Эколог из ЛНР: «Россия – страна возможностей» помогает реализовать наши проекты

В ЛНР многие интересуются экологией. Но зачастую активисты даже не знают о существовании единомышленников. Поэтому платформа «Россия – страна возможностей» помогла волонтерам узнать друг о друге и заложила основу для реализации экологических проектов в будущем, рассказала газете ВЗГЛЯД победитель проекта «Пишем Будущее» Алиса Дудник. Ранее президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила пятилетний юбилей. «Я победила в конкурсе эссе «Пишем будущее», который проходил в ДНР и ЛНР. В работе мною было изложено собственное видение экологических проблем Луганской народной республики и пути их решения силами студентов и волонтеров. К слову, мы с командой молодых активистов в меру возможностей уже сейчас решаем какие-то из этих проблем», – рассказала волонтер из ЛНР Алиса Дудник. Алиса – студентка направления «Экология» Луганского госуниверситета им. В. Даля, региональный координатор Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» и участница проекта «Экософия». Также активистка в этом году стала представителем российского экологического движения «Делай». «Россия – страна возможностей» пригласила нас в экологический тур в Сочи. Мы побывали в Кавказском заповеднике – видели леопардов, бизонов, пообщались со специалистами-экологами, получили приглашение на практику. Кроме того, в ЛНР мы совместно с «Единой Россией» высаживали ели в рамках акции «Сад памяти». По таким мероприятиям видно, как постепенно, но уверенно наш регион интегрируется в Россию», – отметила собеседница. «В ЛНР многие интересуются экологией, но не хватает централизованности, люди попросту не знают о существовании единомышленников. И проект «Пишем Будущее» как раз помог объединиться. Это своего рода базис для будущих экологических проектов в регионе. А «Экософия» предполагает обмен экологическим опытом со всеми другими регионами России», – пояснила Дудник. В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении». Новости СМИ2 За ночь в Крыму сбили шесть беспилотников Минувшей ночью в Крыму силами РЭБ и ПВО были заглушены и сбиты шесть беспилотников

Минувшей ночью в разных районах Крыма были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сбиты силами ПВО шесть беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он указал, что благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы (вид вооруженной борьбы, – прим. ВЗГЛЯД) удалось заглушить и посадить зафиксированные в небе БПЛА, силы ПВО сбили эти беспилотники. Жертв и пострадавших нет. Ранее российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, никакие объекты в городе не пострадали. Политолог Журавлев: Приамурье готовится стать важным участником проекта «Один пояс – один путь»

Власти Амурской области во главе с губернатором Василием Орловым сумели достичь успехов по ряду направлений, таким как сельское хозяйство, экономика и инфраструктура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее глава Приамурья выступил с отчетом по итогам пятилетней работы регионального правительства. «Развитие сельского хозяйства в Амурской области укладывается в понимание стратегической роли производства продовольствия. Региону логичнее и выгоднее развивать свое сельское хозяйство, чем везти продукты из других областей. Кроме того, тем самым создаются новые рабочие места», – пояснил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Помимо этого, Минсельхоз сейчас, наверное, самое щедрое на федеральные дотации ведомство. Дмитрий Патрушев сумел создать устойчивую воспроизводящуюся систему поддержки сельского хозяйства. Поэтому развитие этого сектора помогает Амурской области получать дополнительное федеральное финансирование», – указал собеседник. «Что касается обновления дорог и реализации инфраструктурных проектов, то они нужны для повышения эффективности региональной экономики. Обновленные федеральные трассы – это как нефтяные вышки, которые никогда не иссякнут. Особенно, когда запустится проект «Один пояс – один путь», – отметил эксперт. «В целом, экономическое развитие края ведет к росту доходов и налогов, что помогает улучшать все сферы – от социальной до инфраструктурной. В итоге по трем главным направлениям: сельское хозяйство, экономика и инфраструктура, – правительство региона во главе с губернатором Орловым справилось на «четверку с плюсом», – подчеркнул аналитик. Приамурье по итогам пятилетней работы правительства региона поставило рекорды в сельском хозяйстве, экономике и дорожном строительстве. Об этом сообщил в четверг губернатор области Василий Орлов в своем итоговом отчете. За последние пять лет в область были привлечены беспрецедентные объемы инвестиций – около 1,8 трлн рублей, сообщает РИА «Новости».

«Общий объем производства сельхозпродукции за пять лет вырос вдвое. В прошлом году он составил почти 100 млрд рублей. По этому показателю регион традиционно занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе», – сказал Орлов. По его словам, в области впервые за долгие годы развернулось масштабное дорожное строительство. За пять лет размер дорожного фонда вырос в 4,5 раза. Отремонтированы важнейшие магистрали Благовещенска. Идет ремонт ключевых трасс «Благовещенск – Гомелевка» и «Благовещенск – Свободный». «Благодаря поддержке президента, который поручил выделить финансирование на строительство нового моста через Зею в Благовещенске на год раньше запланированного срока, переправу сдадут досрочно – осенью 2023. Начали строить долгожданные путепроводы над Транссибом в Новобурейском и Серышеве», – говорится в докладе. Особое внимание Орлов уделил помощи участникам СВО и их семьям. «В области действует более 30 мер поддержки. Работают центры и штабы поддержки, за каждой семьей закреплен куратор. В ближайшее откроется филиал госфонда «Защитники Отечества», – отметил он. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с Василием Орловым пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона. Президент отметил, что Орлову нужно показывать жителям региона результаты своей работы, «говорить о том, что намечено на ближайшее время», сообщается на сайте Кремля. «Мне кажется, что вас поддержат, и я со своей стороны желаю вам успехов», – сказал Путин.

Новости СМИ2 Путин описал уход зарубежных компаний фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло» 26 мая 2023, 16:33 Текст: Кристина Цыцура

Отечественный бизнес раньше не мог свободно дышать на внутреннем рынке, поэтому уход из России западных компаний можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло», заявил президент России Владимир Путин. Он согласился с тем, что в 1990-годы рынок России был отдан иностранным производителям, с которыми конкурировать была сложно или практически невозможно. «И в какой-то момент было очевидным, что нам воздуха не хватает на собственном рынке», – передает ТАСС его слова. Путин отметил, что российские компании не могли пробиться. «Я уж не говорю про крупные торговые сети, в которых было не пробиться сельхозпроизводителям, и заканчивая высокотехнологичной сферой. Субсидии, скрытые у наших конкурентов, огромные – их никто не видит, но они есть. И так далее, и так далее. Там очень много мер поддержки, с которыми мы столкнулись, только когда начали заниматься конкретным делом», – заявил Путин. Теперь же положение дел на внутреннем рынке можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, но несчастье помогло», добавил глава государства. Также в ходе встречи глава государства отметил, что большая часть бизнесменов страны показали заинтересованность в работе в России. Он пояснил, что руководство России продолжит работу над снижением административных барьеров.