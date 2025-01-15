Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Юн Сок Ель оправдал введение военного положения
Юн Сок Ель заявил о законности введения военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в рукописной записке, обращенной к согражданам, заявил, что введенное им военное положение соответствует закону и направлено на преодоление государственного кризиса.
Записка была опубликована на его странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России). В записке Юн Сок Ель подчеркнул, что объявление военного положения не является преступлением и относится к полномочиям президента при преодолении государственного кризиса, передает ТАСС.
«Ввести военное положение с целью преодоления государственного кризиса – в полномочиях президента», – написал президент. Он также отметил, что принял это решение для оповещения граждан о политическом кризисе, вызванном «злоупотреблениями оппозиции» и угрозой со стороны «антигосударственных сил». Юн Сок Ель также подверг критике оппозицию за попытку исключить пункт о мятеже из текста ходатайства об импичменте, назвав ее действия «мошенническими».
Напомним, в среду утром южнокорейские правоохранители задержали временно отстраненного от должности президента страны Юн Сок Еля, обвиняемого в попытке мятежа и злоупотреблении властью из-за введения им военного положения в прошлом году. Первый в истории Южной Кореи арестованный действующий глава государства в течение двух с половиной часов допрашивался в штаб-квартире Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) в Квачхоне.
31 декабря южнокорейский суд выдал ордер на арест президента Юн Сок Еля после его импичмента в парламенте, обвинив его в организации мятежа и превышении полномочий.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ