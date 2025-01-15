Юн Сок Ель оправдал введение военного положения

Юн Сок Ель заявил о законности введения военного положения

Tекст: Дарья Григоренко

Записка была опубликована на его странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России). В записке Юн Сок Ель подчеркнул, что объявление военного положения не является преступлением и относится к полномочиям президента при преодолении государственного кризиса, передает ТАСС.

«Ввести военное положение с целью преодоления государственного кризиса – в полномочиях президента», – написал президент. Он также отметил, что принял это решение для оповещения граждан о политическом кризисе, вызванном «злоупотреблениями оппозиции» и угрозой со стороны «антигосударственных сил». Юн Сок Ель также подверг критике оппозицию за попытку исключить пункт о мятеже из текста ходатайства об импичменте, назвав ее действия «мошенническими».

Напомним, в среду утром южнокорейские правоохранители задержали временно отстраненного от должности президента страны Юн Сок Еля, обвиняемого в попытке мятежа и злоупотреблении властью из-за введения им военного положения в прошлом году. Первый в истории Южной Кореи арестованный действующий глава государства в течение двух с половиной часов допрашивался в штаб-квартире Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) в Квачхоне.

31 декабря южнокорейский суд выдал ордер на арест президента Юн Сок Еля после его импичмента в парламенте, обвинив его в организации мятежа и превышении полномочий.