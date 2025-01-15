Арестован временно отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ель

Tекст: Антон Антонов

С территории резиденции главы государства выехала колонна машин. В одной из них, предположительно, везут Юн Сок Еля. Автомобили едут в сторону Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц.

«Управление арестовало президента Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Ренхап».

Позднее, прибыв в управление антикоррупционных расследований, Юн Сок Ель заявил: «Я решил явиться, чтобы предотвратить кровопролитие, хотя это и незаконное расследование». По его словам, закон в Южной Корее «разрушен», передает ТАСС.

«Мы видим, как ордера выдаются органам, не имеющим полномочий на проведение расследований, а суды, не обладающие правом на рассмотрение ордеров, выдают ордера на арест и обыски. Более того, следственные органы издают поддельные официальные документы, вводя граждан в заблуждение», – сказал он.

Напомним, первая попытка арестовать Юн Сок Еля провалилась. В среду следователи предприняли новую попытку арестовать отстраненного президента. При этом Юн Сок Ель пытался договориться о том, чтобы правоохранители покинули территорию резиденции и позволили ему самому явиться в управление.