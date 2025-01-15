Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Лукашенко запретил тратить деньги на «барахло»
Лукашенко запретил тратить деньги на «барахло» в инвестпрограмме 2025 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что инвестпрограмма на 2025 год должна исключать растраты на ненужные объекты и сосредоточиться на экономии и контроле за бюджетом.
При формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год не следует тратить средства на ненужные объекты, заявил Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.
Глава белорусского государства подчеркнул важность экономии и призвал избегать расходов на «барахло» – офисы и конторы, без которых можно обойтись, независимо от их принадлежности.
Он подчеркнул, что комитет государственного контроля должен играть особую роль в этом процессе. Обращаясь к председателю комитета Василию Герасимову, президент отметил необходимость контроля за бюджетом и надзора за правительством и министрами.
По мнению Лукашенко, достижение порога безопасности по инвестициям в размере не менее 20% ВВП является основной целью. «Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ занимает первое место по объему прямых инвестиций в экономику Белоруссии, сумма которых достигла 4,5 млрд долларов.