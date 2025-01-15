Лукашенко запретил тратить деньги на «барахло» в инвестпрограмме 2025 года

Tекст: Алексей Дегтярев

При формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год не следует тратить средства на ненужные объекты, заявил Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

Глава белорусского государства подчеркнул важность экономии и призвал избегать расходов на «барахло» – офисы и конторы, без которых можно обойтись, независимо от их принадлежности.

Он подчеркнул, что комитет государственного контроля должен играть особую роль в этом процессе. Обращаясь к председателю комитета Василию Герасимову, президент отметил необходимость контроля за бюджетом и надзора за правительством и министрами.

По мнению Лукашенко, достижение порога безопасности по инвестициям в размере не менее 20% ВВП является основной целью. «Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем», – заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ занимает первое место по объему прямых инвестиций в экономику Белоруссии, сумма которых достигла 4,5 млрд долларов.