Сенатор: Планы Трампа по Панамскому каналу могут подтолкнуть страны к союзу с Россией

Сенатор Кардин: Планы Трампа по Панамскому каналу могут подтолкнуть страны к союзу с Россией и Китаем

Tекст: Мария Иванова

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале могут иметь серьезные международные последствия, пишет ТАСС.

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин выразил беспокойство тем, что такие заявления могут подорвать доверие к США как надежному партнеру, играя на руку России и Китаю. По его мнению, это может подтолкнуть другие страны к союзу с данными государствами.

Кардин напомнил, что обязательства США по Панамскому каналу закреплены договором, ратифицированным Сенатом, и подчеркнул, что репутация Вашингтона может пострадать из-за неясности его намерений. Он также прокомментировал предложение Трампа о превращении Канады в 51-й штат США, назвав его маловероятным и сделанным ради эффектности.

Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия использования не будут пересмотрены, высказав недовольство высокими тарифами. Он подчеркнул, что передача управления каналом в 1999 году была жестом сотрудничества, а не уступкой. Кроме того, на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Трамп обсуждал возможность введения ввозных пошлин на товары из Канады, предложив решение в виде присоединения страны к США.

Ранее российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

Правительство Дании уже решило выделить значительные средства на укрепление обороны Гренландии после заявлений Трампа о необходимости контроля США над территорией.

Между тем близкие к избранному президенту США Дональду Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.