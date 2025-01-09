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Мазутное пятно в Черном море зафиксировано возле курортов и заповедников Крыма
Зафиксированное у юго-западного побережья Крыма мазутное пятно может вскоре достигнуть курортных и заповедных зон в районе Фороса и Ласпи, рассказал сотрудничающий с Морспасслужбой специалист по дистанционным методам исследования Сергей Станичный.
В Черном море, неподалеку от населенных пунктов Форос и Ласпи на юго-западной оконечности Крыма, зафиксировано мазутное пятно, передает ТАСС.
По словам Станичного, существует риск, что это пятно может достичь курортных и охраняемых природных зон полуострова, вероятность выброса нефтепродуктов на берег зависит от локальных течений, направления и силы ветра в этом районе.
Также он отметил, что мазут также может достичь мыса Тарханкут на севере Крыма. По словам специалистов, ветер способствует распространению загрязнения на север вдоль берега полуострова.
Станичный указал, что в ближайшее время нефтепродукты могут достичь мыса Тарханкут, однако серьезных выбросов, как в Анапе, уже не ожидается, так как большая часть разлившегося мазута была выброшена на берег в районе крушения у Керченского пролива.
Мыс Тарханкут известен своими уникальными экосистемами, охраняемыми в парке «Тарханкутский». Это место также популярно среди туристов благодаря своим живописным видам и подводному музею «Аллея вождей». Местные рыбаки до сих пор применяют древние греческие технологии при ловле рыбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму ранее обнаружили 50 случаев загрязнения нефтепродуктами, было очищено более 84 км побережья. Координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов сообщил, что в Черном море у побережья Севастополя нашли несколько мертвых дельфинов. В Крыму собрали и вывезли 250 тонн загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров в Керченском проливе.