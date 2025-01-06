В Крыму вывезли 250 тонн загрязненного мазутом грунта

МЧС вывезли 250 тонн загрязненного мазутом грунта из Крыма после аварии танкеров

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе ликвидации последствий ЧС были выявлены 34 факта обнаружения нефтепродуктов. За сутки обследовано 384 километров береговой линии, новых случаев загрязнения не найдено, сообщает РИА «Новости».

Работы продолжаются в Ленинском районе на территории государственного природного заповедника «Опукский», где загрязнение затронуло три километра прибрежной полосы.

В ликвидации последствий катастрофы участвуют добровольцы, сотрудники заповедника, а также силы МЧС и подразделения «Крым-спас». Также на Кубани действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, где специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и обрабатывают места загрязнения сорбентом. В регионе функционируют пять центров для спасения птиц, пострадавших от мазута.

Ранее в акватории Керченского пролива обследовали свыше 809 кв. км, а в Крыму выявили два факта незначительного загрязнения берега, в том числе в заповеднике «Опукский» и у Кыз-Аульского маяка.

Спасатели очистили почти 36 тыс. кв. метров акватории Керченского пролива от мазута после крушения танкеров.

Новые загрязнения мазутом были выявлены на побережье Крыма, где один из участков находится в заповеднике «Опукский», а другой – у Кыз-Аульского маяка.